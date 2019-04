Pohreb Dana Nekonečného († 52) bude poriadne extravagantný: Jednu vec však krematórium zatrhlo

Posledná rozlúčka s českým spevákom Danom Nekonečným († 52) sa koná vo štvrtok popoludní.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Pri tej príležitosti je zorganizovaný sprievod na jeho počesť a nemalo by chýbať to, čím bol šoumen povestný – tanečnice, konfety či trblietky.

V ústrety neobvyklým požiadavkam vyšlo aj pražské krematórium, ktoré zatrhlo len jedinú vec. ,,Dohovárali sme sa, že nebudú papierové konfety v obradnej sieni, nebolo by to možné. Ale inak všetko ostatné klapne,“ povedala pre Blesk Zuzana Kardová, spevákova expriateľka. Nekonečného uložia do rakvy v oblečení, ktorým bol povestný zo svojich vystúpení. Bude mať na sebe žlté sako, tigrovanú košeľu a okolo krku havajský veniec.

Ako je známe, smútoční hostia by mali prísť oblečení veselo a farebne. ,,Môžu prísť, ako chcú, ale v žiadnom prípade nesmú brať čiernu farbu. Kto príde v tmavej, tak tomu kostýmová návrhárka Jaruška Pecharová niečo farebné vrazí napríklad aspoň do vrecka,“ prezradila Kardová s tým, že presne takto by sa to šoumenovi páčilo.