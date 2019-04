Zuzana prežila s Danom Nekonečným († 52) dlhých 19 rokov: Prečo nikdy nemal deti!

Český spevák Dan Nekonečný († 52) žil svoj život naplno, no vlastné deti nikdy nemal.

Ako píše denník Blesk, životnou láskou známeho bonvivána bola Zuzana Kardová (58). Prežili spolu dlhých 19 rokov. V čase, keď sa dali dokopy, mala už Zuzana dcéru Terezu. Tá neskôr pôsobila ako tanečnica počas Nekonečného vystúpení. Vlastné deti Dan a Zuzana nikdy nemali, pre Terezu však bol spevák ako otec.

,,Od začiatku vychovával Terezku ako vlastnú. Keď sme niekam cestovali, vždy kúpil tri letenky, neexistovalo, aby Tereza s nami neletela. Vtedy boli letenky do Ázie drahé, ale on toto nikdy neriešil. Aj preto sme ďalšie deti nemal, on nechcel a ja som na tom netrvala. Vždy hovoril ,Veď už dcéru máme, tak načo ďalšiu´,“ povedala Zuzana.

Okrem spoločných detí nemali nikdy ani svadbu. ,,Zo začiatku sme veľmi chceli, dokonca sme plánovali, že sa vezmeme, ale ako sme svadbu stále kvôli práci odkladali, tak na ňu nedošlo. Neriešili sme to, pretože Dan vždy hovoril, že to spolu ,doklepeme´ až do smrti. A vidíte, v tomto pravdu nemal,“ porozprávala Blesku pani Zuzana, ktorú smrť jej expriateľa zdrvila.