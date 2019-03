Hviezdy Toronta predviedli dokonalú synchronizáciu: Toto im môžu závidieť aj krasokorčuliari

Hokejové hviezdy zámorského tímu Toronto Maple Leafs Američan Auston Matthews (21) a Kanaďan Patrick Marleau (39) ukázali dokonalú zohranosť.

Rozkorčuľovanie hráčov Toronta prinieslo nezvyčajnú situáciu. Pri streľbe na bránku ich zachytila kamera a odhalila dokonalú neúmyselnú synchronizáciu Matthewsa a Marleaua.

Dvojica vystrelila na bránku ako cez kopirák, keď korčuľovali blízko seba. Veru, takúto dokonalosť by mnohí muesli trénovať dlhé mesiace. Dvojici Toronta sa to podarilo náhodou a úplne nechcene. O to lepšie sa na toto vydarené video díva. Veď posúďte sami.