Ťažko chorého Miroslava prepustili z nemocnice a nechali v chlade na paletách: Z toho, čo nasledovalo, vám pukne srdce!

Vyrazilo im to dych! Miroslav (58) bol dlhé roky aktívny a vitálny muž. Podceňovanie zdravotného stavu, ktorý sa mu rokmi postupne začal zhoršovať, si však vyžiadalo svoju daň.

Po druhej porážke skončil v malackej nemocnici, odkiaľ ho pred pár dňami prepustili. Jeho syn Ján (39) však tvrdí, že o tom nikoho z rodiny neinformovali a bezvládneho otca vyložili zo sanitky na ulicu na palety a išli preč.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Miroslav (58) je podľa tvrdení syna diabetik a pred pár rokmi prekonal porážku. Napriek tomu sa otriasol a išiel do práce. Zmena nastala koncom minulého roka. „Sestra mi zavolala 17. decembra, že otec mal druhú porážku,“ spomína Ján (39). Snažil sa vybaviť, aby otca previezli do Bratislavy, kde býva, no bezúspešne. „Z JIS otca preložili na interné oddelenie. Zistili, že má aj rôzne zápaly a infekt v črevách,“ vraví syn s tým, že otcov stav sa nezlepšoval a ostal bezvládne ležať.

Nečakaný telefonát

Minulý štvrtok Jánovi volal otec a povedal, že ho prepustili. „Bol som práve na služobnej ceste a nikomu to neoznámili. Otcova priateľka volala kolegovi, ktorý bol neďaleko, a ten potvrdil, že otec leží bezvládne na paletách,“ tvrdí rozhorčený syn. Podľa neho kolegovia z ubytovne videli, ako ho sanitka vyložila, a keď sa dlhšie nehýbal, zišli za ním.

Nevedeli ho však vyniesť hore, lebo v ubytovni, kde žije, majú príliš úzke schodisko. „Okrem toho nevedeli, ako ním majú manipulovať, pretože otec má aj dekubity. Doniesli mu aspoň deky, paplóny a neskôr ho presunuli do kotolne. Bez jedla, bez vody a na chlade bol vyše troch hodín,“ spomína znechutený Ján, ktorý poprosil svoju partnerku a kamaráta z Bratislavy, aby za otcom išli.

„Moja priateľka skontrolovala, či nepodpísal reverz, no zistila, že má len prepúšťaciu správu,“ povedal Ján s tým, že jeho kamarát následne opäť zavolal sanitku. Záchranári, ktorí prišli, boli milí a nechápali, ako mohli Miroslava v takom stave a bez kontrolných testov na infekt prepustiť. Naložili ho na nosidlá a odviezli ho naspäť.

„Okolo desiatej večer volal primár, že ho prepúšťajú, lebo je sebestačný. Po prosbách privolil, že si ho tam nechajú do ďalšieho dňa,“ krúti hlavou syn. Dozvedel sa, že ho mali odporučiť na sociálnu sestru, ktorá mu mala poradiť. „Nakoniec sa nám podarilo otca umiestniť dočasne v jednom sanatóriu, kde sa im akoby zázrakom uvoľnilo miesto, ale zaplatil som vyše 700 € do konca marca. Ďalšie peniaze už nemám,“ dodáva zúfalo.