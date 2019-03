Najmenšia mačka na svete vymenila Bojnice za Francúzsko: V európskych zoo je raritou!

Samica mačky červenoškrvnnej z Národnej zoologickej záhrady Bojnice si našla nový domov vo Francúzsku.

Zoo ju tam odoslala na základe odporučenia koordinátora európskeho záchranného programu, informovala jej hovorkyňa Simona Kubičková. Samica z Bojníc odcestovala do francúzskej zoo Le Parc des Félins, ktorá sa nachádza približne 50 kilometrov východne od Paríža. "Táto špecializovaná inštitúcia, zameraná na chov mačiek, má vo svojej kolekcii takmer 40 rôznych druhov a poddruhov mačiek, čo je najviac zo všetkých európskych zoo," vysvetlil Michal Sloviak zo zoologického odboru bojnickej záhrady.

Mladá samica mačky červenoškvrnnej sa narodila v bojnickej zoo v septembri roku 2015 a spolu so svojou sestrou boli prvými mláďatami tohto druhu, narodenými v Bojniciach. Ich rodičov, samca Mannara a samicu Kumanu, do Bojníc doviezli v roku 2015 z českej Zoo Ostrava. Mačka červenoškvrnná je spolu s africkou mačkou čiernonohou najmenším druhom mačky na svete. Váži v priemere od 0,9 do 1,5 kilogramu. Má prevažne hnedosivé základné sfarbenie s charakteristickou kresbou drobných hrdzavých až červenohnedých škvŕn. Pochádza z tropických lesov Indie a ostrova Srí Lanka.

"V európskych zoo je vzácne chovanou raritou. Na Slovensku ju uvidíte jedine v našej zoo, v letnom období ich vystavujeme v expozícii starého pavilónu šeliem," dodala Kubičková.