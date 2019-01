Holanďania prijmú 32 migrantov uväznených v Stredozemnom mori: Majú však jednu podmienku

Holandsko v stredu oznámilo, že je pripravené prijať časť z 32 migrantov čakajúcich na vylodenie z plavidla Sea-Watch nachádzajúcom sa v Stredozemnom mori, v prípade, že tak urobia aj ostatné krajiny, informovala agentúra AFP.

Dve plavidlá nemeckých organizácií Sea-Eye a Sea-Watch, ktoré majú na palube dohromady 49 afrických migrantov, stále čakajú na mori na to, ktorá krajina im dovolí zakotviť. Maltské námorníctvo v stredu oznámilo, že úrady lodiam "poskytnú útočisko" v maltských vodách z dôvodu zhoršujúcich sa podmienok na palube.

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) tvrdí, že od začiatku tohto roka zahynulo pri pokuse dostať sa do Talianska alebo na Maltu viac ako 1300 migrantov.



Španielska pobrežná stráž za prvé dva dni roku 2019 zachránili 401 migrantov



Španielska pobrežná stráž počas prvých dvoch dní roka poskytla pomoc 401 migrantom smerujúcim z Afriky cez Stredozemné more. S odvolaním sa na jej hovorcu o tom informovala agentúra AFP. V utorok bolo údajne v Gibraltársky prieliv a v Alboránske mori východne od neho zachránených 111 osôb, v stredu ďalších 290. Španielsko bolo v uplynulom roku hlavným cieľom migrantov putujúcich do Európy cez Stredozemné more. Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) uvádza, že zo 113.145 utečencov, ktorí vlani dorazili po mori do Európy, sa ich v Španielsku vylodilo 56.480. Plavbu k miestnym brehom neprežilo 769 ľudí.