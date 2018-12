Trump našiel náhradu na post šéfa kancelárie, nastupuje od nového roka

Novým vedúcim kancelárie Bieleho domu sa od budúceho roku stane súčasný riaditeľ Úradu pre riadenie a rozpočet (OMB) Mick Mulvaney.

S odvolaním sa na vyjadrenie amerického prezidenta Donalda Trumpa o tom v piatok informovali agentúry AP a AFP. Mulvaney nahradí Johna Kellyho, ktorý tento post zastával niečo vyše roka. "Mick vo svojom úrade vykonáva vynikajúcu prácu," napísal Trump vo svojom tvíte a dodal, že sa už teší na budúcu spoluprácu s ním.

Americký prezident sa vyjadril aj k odchádzajúcemu vedúcemu kancelárie Bieleho domu Kellymu. "John zostane do konca roka, je to veľký patriot a chcel by som mu osobne poďakovať za jeho prácu!" Trump minulý týždeň oznámil, že Kelly "čoskoro" odíde zo svojej funkcie. O Kellyho možnej rezignácii médiá špekulovali už dlhšiu dobu. Odvolávali sa na zdroje, ktoré tvrdili, že sa jeho vzťah s prezidentom zhoršil.