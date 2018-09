Pikantný odchod Bugárovej parťáčky z Mosta-Híd: Žitňanskej kritika naštvala koalíciu

Ako blesk z jasného neba prišla správa o odchode Lucie Žitňanskej (54) z vládneho Mosta-Híd.

Doteraz kauzami večne znepokojená odborníčka na právo sa odhodlala na radikálny krok a neodpustila si na záver ani pár štipľavých slov na úkor koalície. Nový Čas zisťoval, čo na jej kritiku hovoria koaliční partneri a kde vidia jej miesto v budúcnosti.

Žitňanská bola dlho dvojkou straníckej kandidátky Mosta a ministerkou spravodlivosti. Už od parlamentných volieb často reagovala na novinárske otázky týkajúce sa káuz vládnej koalície tým, že vyjadrovala iba „znepokojenie“. Po jej poslednom vyhlásení sa však zdá, že si rozsiahlejšiu kritiku celý čas iba šetrila na záver svojho pôsobenia v strane. „Po pol roku fungovania novej vlády musím konštatovať, že ani v jednom z pomenovaných problémov nenastal taký posun, ktorý by uspokojil verejnosť a ani mňa osobne,“ komentovala situáciu.

Nový Čas zisťoval, čo na jej kritiku hovoria koaličné strany. Anton Hrnko z SNS v jej vyjadreniach vidí kalkul a v budúcnosti ju vidí buď v strane Spolu, alebo pri Kiskovi. „Pani Žitňanská nebola predovšetkým vnútorne stotožnená s touto koalíciou, to bolo vidieť od začiatku. Kým však bola ministerkou, tak držala basu, keď prestala byť ministerkou, tak ju to viac a viac lákalo inam. Tak sa ako známa turistka zo strany do strany rozhodla ísť za svojím srdcom,“ uviedol s tým, že na Ústavný súd si podľa neho posledným vyjadrením zahatala prístup.

Miroslav Číž zo Smeru hovorí, že ho jej krok mrzí. „Prihlásila sa k pánovi prezidentovi. Ak jej prekáža, že orgány nevyšetrujú vraždu Kuciaka, tak treba pripomenúť, že bola tri roky ministerkou spravodlivosti. Treba sa pozrieť, čo urobila, v čom sme jej ako koaliční partneri zabránili a či je teda kritika na mieste,“ uviedol. Peter Kresák, ktorý sa so svojou bývalou straníčkou často názorovo zhodoval, sa k jej odchodu nevyjadril. „Nebudem to komentovať,“ povedal.

Čo im vyčíta?