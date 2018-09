Tento muž je dôchodcom v 34 rokoch: Prezradil triky, ako sa mu to podarilo

Účtovník Ken Okoroafor (34) sa pred rokmi rozhodol, že nechce celý život pracovať a dôchodok si užívať až v starobe. S rodinou sa preto uskromnil a začal šetriť. Vďaka úsporám sa mu podarilo to, čo len málokomu.

Môže ísť teraz do dôchodku vo veku 34 rokov. Podľa jeho slov sa to isté podarí každému, kto zarába ako on a kto sa bude riadiť jeho zlatými pravidlami.

1. Bývajte lacnejšie

Presťahujte sa z veľkého mesta do menšieho, kde je lacnejšie bývanie.

2. Pevný plán

Stanovte si, koľko môžete minúť za mesiac a pevne sa tejto sumy držte.

3. Dobre investujte

Investujte do nehmotných vecí, ako je poistenie či úspory. Nie do hmotných vecí, pretože potom si nikdy nič neušetríte.

4. Šetrné auto

Kúpte si auto, ktoré vám vydrží dlho. Najlepšie elektromobil, ktorý nabíjate doma.

5. Nákupy

Nakupujte v lacných supermarketoch.

6. Mäso

Nekupujte červené mäso, pretože je drahé.

7. Elektronika

Nakupovanie zbytočností je zakázané. Nekupujte tablety ani inú zbytočnú elektroniku.

8. Šetrite

Z každej výplaty si odložte minimálne polovicu.

9. Zbavte sa zbytočností

Predajte veci, ktoré máte doma a nepoužívate ich.