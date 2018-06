V Južnom Sudáne a Keni pribúda svadieb neplnoletých dievčat: Dôvod je naozaj smutný

Vo vojnou zmietaných oblastiach Južného Sudánu a v častiach Kene, ktoré bojujú s obrovským suchom, pribúda sobášov veľmi mladých dievčat.

Rodičia často vymenia svoje dcéry za kravy či kozy len preto, aby prežili. S odvolaním na humanitárne organizácie o tom informovala agentúra Reuters.



V Afrike sa nachádza deväť z desiatich krajín, v ktorých dochádza k najväčšiemu množstvu sobášov maloletých, uviedla organizácia Girls Not Brides (Dievčatá, nie nevesty). Veľmi mladé dievčatá sa vydávajú kvôli tradíciám, kvôli rodinným väzbám, kvôli chudobe a tiež kvôli obavám, čo by pre ňu a rodinu v danom spoločenstve znamenalo zostať slobodnou matkou. Podľa aktivistov sa ale v poslednom čase pridali aj ďalšie dva dôležité faktory, ktoré majú na sobáše vplyv, a síce dlhotrvajúce vojny a klimatické zmeny v oblasti.



Minimálny vek pre vstup do manželstva je v Južnom Sudáne 18 rokov. Napriek zákonom ale OSN odhaduje, že 52 percent dievčat v krajine sa vydá ešte pred svojimi osemnástymi narodeninami. V roku 2010 to pritom bolo 40 percent. "Konflikty tú situáciu zhoršujú," uviedla Dorcas Acen z organizácie CARE International v Južnom Sudáne. "Väčšina rodičov sa chce vzdať svojich dcér a vydať ich kvôli ekonomickým ťažkostiam, v ktorých sa nachádzajú. Snažia sa znížiť počet krkov, ktoré musia živiť," dodala.