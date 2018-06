Robert si na diaľku adoptoval synčeka v Ugande: Ivankovi zachraňuje život 28 eur mesačne

Príbeh, ktorý chytí za srdce. Rodák z Liptovského Mikuláša sa rozhodol adoptovať si dieťa v Afrike cez organizáciu IN Network Slovakia. Mesiace podporoval svojho adoptívneho syna na diaľku a platil mu školné.

Po roku sa ho Robert rozhodol navštíviť v jeho rodnom meste Buikwe v Ugande. To, čo tam videl, ale otriaslo aj silným chlapom. Chudoba a ohromná bieda boli prítomné na každom kroku. Ako vyzerá život dieťaťa na najchudobnejšom kontinente sveta?!

Podporiť chudobné dieťa v Afrike, ktoré by sa bez finančnej podpory nedostalo ani do školy, sa rozhodol Robo pred viac ako rokom. Organizácia IN Network Slovakia mu sprostredkovala kontakt na chlapca, vtedy 8-ročného Ivana. Každý mesiac mu začal posielať sumu 28 eur. Už vtedy túžil vidieť, v akom prostredí žije dieťa, ktoré si osvojil hoci len na diaľku. Keď po strastiplnej ceste dorazil do jeho rodnej obce Buikwe, to, čo videl v jeho dome, ho zasiahlo na celý život. „Videl som jeho chorú mamu, ktorá sa nepostavila už 4 roky na nohy, ďalších 5 súrodencov a tú obrovskú biedu, v ktorej žije. Keď Ivan prišiel a zbadal ma, začal sa normálne plaziť a objímať mi nohy a bolo vidieť, že je šťastný,“ opisuje jeden z najsilnejších zážitkov svojho života. Vtedy si uvedomil, že nemá ani topánky a ako sa neskôr dozvedel, na oblečenie má len jedno tričko. To mu vohnalo slzy do očí.

Rodine kúpil zvieratá

Priamo na mieste počul Robert množstvo príbehov, ako asi 80 rodín zo Slovenska podporuje tunajšiu komunitu. Zaujala ho najmä správa, že 50 eur, ktoré poslali Slováci jednej rodine im pomohlo rozbehnúť podnikanie s rybami a dnes si žijú na tunajšie pomery veľmi slušne. „Preto som neváhal a kúpil som im kozu, kohúta a sliepku. Rozhodli sa, že budú predávať mlieko z kozy a neskôr kuriatka,“ dodal rodák z Liptova s tým, že napríklad za kozu zaplatil 34 eur.

Z 9-ročného chlapčeka, ktorý funguje ako hlava rodiny, tak bude možno už onedlho malý farmár. „Otec mu zomrel na AIDS, takže všetka zodpovednosť za rodinu, ako najstaršieho muža v rodine, je na ňom,“ ozrejmil adoptívny otec. Až vtedy si človek podľa neho uvedomí, ako sa máme v skutočnosti dobre. Dostať takéto dieťa na Slovensko aspoň na prázdniny je však pre obrovskú byrokraciu takmer nemožné.

Deti sa z maľovaniek a plyšiakov neskutočne tešili.

V Ugande funguje asi 5 škôl, kam chodia deti, ktoré podporujú Slováci. Vy­učovanie, ktorého súčasťou sú aj hry, prebieha od 8.30 do 17. hodiny. „V škole majú stravu dvakrát denne, zväčša len jednoduchú, napríklad kukuričnú kašu,“ vysvetlil Robo. Aj tak sú ich rodičia vďační, že ich deti do školy vôbec chodia. Cieľom slovenskej podpory je najmä to, aby sa zdvihla vzdelanostná úroveň. „Tam to napríklad funguje tak, že manžel môže mať mileniek, koľko chce, ak s nimi splodí deti, donesie ich manželke, takže majú aj 10 detí,“ povedal slovenský mecenáš s tým, že vypuklý problém je tu najmä HIV. Postihnuté sú už malé deti, ktoré sa nakazia napríklad aj cez materské mlieko.

Čo dostane dieťa za 28 eur?

1. jedlo (pre väčšinu z detí je toto jediné poriadne jedlo za deň),  oblečenie (vrátane školskej uniformy)

2. obuv

3. nepremokavý plášť na obdobie dažďov

4. učebnice a ostatné pomôcky, školné alebo školské poplatky, školské potreby, školské tašky

5. lekárske ošetrenie

Čo znamená adopcia na diaľku?

1. Mesačne prispievate na pokrytie základných potrieb dieťaťa sumou 28 € (môžete aj polovičnou sumou).

2. Budujete si s dieťaťom vzťah. Tri- až štyrikrát ročne dostanete od neho listy a fotografie.

3. Na stránke IN Network Slovakia nájdete fotky detí aj s ich životným príbehom.

4. Adopcia začína vyplnením prihlášky.

5. Minimálna dĺžka podpory je rok, ideálne je ale podporovať dieťa počas celého štúdia.