Pakt o neútočení: Dánov a Francúzov po zápase vypískali

Futbalisti Francúzska remizovali v utorňajšom zápase C-skupiny MS 2018 v Rusku s Dánskom 0:0 a spečatili postup z prvého miesta tabuľky.

Nerozhodný výsledok zároveň posunul do osemfinále aj Dánov, ktorí skončili na 2. mieste. Francúzi narazia vo vyraďovacej časti v sobotu o 16.00 SELČ na druhý tím z D-skupiny, Dánov čaká v nedeľu o 20.00 víťaz "déčka".

Francúzi mali po dvoch víťazstvách už istý postup bez ohľadu na výsledok, Dáni však potrebovali na definitívu postupu získať aspoň bod, ak sa nechceli spoliehať na výsledok stretnutia Austrália - Peru.



C-skupina, 3. kolo:ŽK: Jörgensen. Rozhodcovia: Ricci – De Carvalho, Vigliano (všetci Braz.), 78.011 divákov.Dánsko: Schmeichel - Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Larsen - Delaney (90+2. Lerager), Jörgensen, Eriksen - Sisto (60. Fischer), Cornelius, BraithwaiteFrancúzsko: Mandanda - Sidibé, Varane, Kimpembe, Lucas (50. Mendy) - Kante, N'Zonzi - Dembele (78. Mbappe), Griezmann (68. Fekir), Lemar - GiroudPrvý polčas duelu medzi istými postupujúcimi Francúzmi a o postup bojujúcimi Dánmi nenadchol. Po štvrťhodine hry sa Giroud dostal k lopte v šetnástke, ale pohotovou ľavačkou namieril nad bránku. Francúzi mali v prvom polčase miernu hernú prevahu, ale aj v ich hre dominovala skôr pozorná defenzíva. V 30. minúte sa Dánom takmer vydaril rýchly brejk, keď na Corneliusov center nabehol Eriksen, ale francúzsky brankár Mandanda včas vybehol a zmaril šancu súpera. O tri minúty skúsil šťastie strelou spoza šestnástky Dembele, ale netrafil bránku.

V 54. minúte mal Mandanda problémy so strelou Eriksena, ale Dán neuspel ani o päť minút, keď spoza pokutového územia netrafil bránku. V 70. minúte zaujala šanca striedajúceho Fekira, ktorého strela tesne minula bránku. Bezgólové skóre sa nezmenilo ani v 83. minúte, keď Fekirov pokus zmaril brankár Schmeichel. Ani záverečné minúty nič nezmenili na opatrnom výkone oboch tímov. Vážnejšiu gólovú príležitosť si nevypracoval ani jeden z tímov a aj po záverečnom hvizde boli hráči "odmenení" piskotom z tribún. Po prvom bezgólovom výsledku na MS v Rusku však mohli byť spokojné oba tímy. Francúzi potvrdili prvé miesto v C-skupine, Dáni sa prebojovali do osemfinále.



Konečná tabuľka C-skupiny:

1. Francúzsko 3 2 1 0 3:1 7*

2. Dánsko 3 1 2 0 2:1 5*

3. Peru 3 1 0 2 2:2 3

4. Austrália 3 0 1 2 2:5 1

*postup do osemfinále