Austrálčania svoju šancu zahodili: Peruáncom o nič nešlo

Futbalisti Austrálie prehrali v utorňajšom stretnutí C-skupiny MS 2018 v Soči s Peruáncami 0:2, čím definitívne stratili šancu na postup do osemfinále

V záverečnom 3. kole potrebovali zdolať Peru a dúfať v prehru Dánska v paralelnom zápase s Francúzskom, po neúspechu však skončili na štvrtej priečke s jediným bodom. Peru obsadilo tretie miesto s trojbodovým ziskom.

Juhoamerický tím nemal šancu postúpiť už pred týmto duelom. Po dvoch prehrách 0:1 dosiahol jeho prvý gól na šampionáte Andre Carrillo, výsledok stanovil kapitán Paolo Guerrero. Austrálii zostal na konte bod za remízu s Dánskom 1:1, Francúzsku podľahla 1:2.



C-skupina, 3. kolo:

Góly: 18. Carrillo, 50. Guerrero. ŽK: Jedinak, Arzani, Rogic, Milligan - Yotun, Hurtado, rozhodovali: Karasev - Averianov, Kalugin (všetci Rus.), 44.073 divákov.

Austrália: Ryan - Risdon, Sainsbury, Milligan, Behich - Jedinak, Mooy - Leckie, Rogic (72. Irvine), Kruse (58. Arzani) - Juric (53. Cahill)

Peru: Gallese - Advincula, Ramos, Santamaria, Trauco - Tapia (63. Hurtado), Yotun (46. Aquino Sanchez) - Carrillo (79. Cartagena), Cueva, Flores - Guerrero

V úvode bola lopta častejšie na kopačkách Austrálčanov, ktorí si však nevypracovali výraznejšie príležitosti. Z krídelných priestorov sa síce snažili o prihrávky do pokutového územia, ale tie zachytávali obrancovia súpera.Austrálska víťazná úloha sa stala ešte náročnejšou a o pár minút jej hrozil aj druhý inkasovaný gól, keby po priamom kope Guerrero zakončil lepšie. Až potom sa aj Austrália dostala do veľkej šance, Rogic sa preštrikoval cez obrancov, jeho pokus zlikvidoval brankár Gallese.

Rogic o chvíľu založil ďalšiu nebezpečnú akciu, po jeho prihrávke Kruse našiel Leckieho, ktorému zabránil v skórovaní peruánsky obranca. Austrálčania nevyužili ani priamy kop v blízkosti šestnástky a po polčase prehrávali 0:1.

Austrálske nádeje dostali druhú ranu zakrátko po zmene strán. Peruánsky kapitán Guerrero sa po zblokovanej strele Cuevu presadil v náročnej pozícii v pokutovom území a Ryan v austrálskej bránke kapituloval druhýkrát. Austrália zareagovala dvoma striedaniami v rýchlom slede, do hry prišli Cahill a Arzani. Zahrávala viacero rohových kopov, po jednom z nich zakončil Behich, ktorý však tesne minul priestor troch žrdí. Po ďalšej štandardnej situácii mal možnosť striedajúci Cahill, ale nepochodil ani on. Austrálčania sa vrhali do útoku, čo súperovi otváralo priestor na rýchle protiútoky. Skóre sa už nezmenilo a Peru vďaka prvému víťazstvu na šampionáte predstihlo Austráliu v konečnej tabuľke.



Konečná tabuľka C-skupiny:

1. Francúzsko 3 2 1 0 3:1 7*

2. Dánsko 3 1 2 0 2:1 5*



3. Peru 3 1 0 2 2:2 3

4. Austrália 3 0 1 2 2:5 1

*postup do osemfinále