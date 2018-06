Eva Varholíková Rezešová je krok od slobody: Boháčka spravila posledný krok

Začala strihať meter?! Eva Varholíková (41), členka milionárskeho klanu Rezešovcov, urobila v budapeštianskej base dôležitý krok.

Ten môže prominentnú väzenkyňu, ktorá si odpykáva deväťročný trest za tragickú autonehodu, definitívne zbaviť pút. Varholíková totiž podľa informácií Nového Času po odpykaní dvoch tretín trestu požiadala o odpustenie jeho zvyšku. A keďže Košičanka za mrežami sekala dobrotu, pracovala a bola nekonfliktná, je dosť možné, že už toto leto sa nadýchne slobody. Má to však háčik!

Varholíková sedí za múrmi väznice v Budapešti po tom, čo v auguste 2012 spôsobila dopravnú nehodu. Priamo na diaľnici M3 vtedy zahynuli traja ľudia a štvrtá obeť prehrala svoj boj o život v nemocnici. Horúce želiezko klanu Rezešových odvtedy chladlo vo väzení, ale to sa môže zmeniť. „Eva využila svoje právo a požiadala o podmienečné prepustenie. Urobila tak v zákonnej lehote tri mesiace pred odpykaním dvoch tretín svojho deväťročného trestu, ktoré uplynú v auguste,“ tvrdí zdroj Nového Času z okolia rodiny.

V ceste väzenkyne do náručia jej milovaných dcér Alexandry (18) a Elly (10) či jej mamy Evy Rezešovej však stojí sudca. Od jeho rozhodnutia závisí, či Varholíková môže začať strihať meter, alebo si môže hľadať ďalšiu kratochvíľu na najbližšie roky. „Rodina verí, že rozhodnutie bude pozitívne,“ povedal zdroj z maďarského denníka Blikk. Na to, či spravodlivosť napokon kývne na Evinu slobodu a definitívne zloží putá z jej rúk, bude mať veľký vplyv jej správanie za mrežami.

Vzorná väzenkyňa

Varholíková sa podľa Blikku v base nedopustila vážneho priestupku, rešpektovala strážcov, zlepšila si maďarčinu a krivé slovo na ňu nemajú ani trestankyne. „Eva si v base zvykla. Cíti sa tam dobre, dokonca je obľúbená. Má tam aj kamarátky,“ podotkol zdroj blízky rodine. A práve ukážkové správanie môže byť jej priepustkou na slobodu. Do karát jej hrá i to, že sa tam živí ako krajčírka. Boháčka zrejme už dávno oľutovala, čo spôsobila svojou jazdou, pod ktorú sa podpísal alkohol. Odlúčenie od blízkych, ale hlavne trápenie, ktoré spôsobila blízkym obetí, ju museli prenasledovať deň i noc, a preto si ju preklepne aj psychológ. Ide o súčasť programu Evinho začleňovania sa do spoločnosti, kam sa radia aj jej opätovné „prepušťáky“, reintegračné stretnutia.

Také absolvovala vlani pred Štedrým dňom, ale aj na Silvestra, keď ju poslali na 48 hodín domov. „Deti so starkou piekli, Eva varila večeru,“ dozvedeli sme sa. „Darčeky mali byť vyrobené vlastnoručne. Eva darovala ten svoj a Ella mala pre zmenu matke dať obraz, kde boli namaľovaní všetci rodinní príslušníci,“ doplnil zdroj.

Pozostalí trpia

Ak však Evu prepustia, ešte to neznamená, že jej nikto nebude dýchať na krk. Podľa Blikku ju čakajú stretnutia s úradníkmi. Ak by čokoľvek „vysrstila“, okamžite ju zatvoria a odpyká si svoj kríž až do konca. Čierny scenár si však nikto nepripúšťa. „Rodina je, samozrejme, rodina, takže určite áno, budeme jej oporou,“ vyjadrila sa Varholíkovej švagriná Eva Džodlová. „Budeme radi, ak sa to podarí a pôjde skôr von,“ dodala Džodlová.

Pozostalí však stále cítia hnev. „Neprejde deň, aby som nemyslela na drahých rodičov, prečo museli takto nezmyselne zomrieť. Otecko šoféroval auto, kde sedela mamička a obidvaja krstní rodičia,“ citoval pred pár mesiacmi maďarský lokal.hu Judith, dcéru manželov, ktorí haváriu neprežili. „Varholíkovej neviem odpustiť,“ uzavrela.

Eva Varholíková Rezešová narazila 21. augusta 2012 na diaľnici M3 vo vysokej rýchlosti do Fiata Punto, ktorý skončil v plameňoch. V aute zahynuli traja ľudia, ďalšia žena zomrela po prevoze do nemocnice. Varholíkovej Rezešovej po tragickej havárii namerali v krvi 1,5 promile alkoholu. Na jeseň roku 2014 ju druhostupňový súd odsúdil na deväť rokov basy.

Pôjde na skúšobnú dobu

Marek Benedik, právnik

- Odsúdený si podá návrh na podmienečné prepustenie, v ktorom ho zdôvodní. Môže ísť napríklad o to, že je matkou maloletého dieťaťa, je v cudzej krajine, dodržiavala väzenský režim, oľutovala svoj čin. To všetko hrá v jej prospech. Účelom väzenia nie je odplata, ale prevýchova. Sudca preskúma návrh a v rámci lehoty rozhodne. Ak podmienečne prepustí, tak takýto človek sa na Slovensku podľa dohodnutých termínov stretáva s probačným úradníkom a dokladuje svoj „polepšený“ život. To znamená, že môže pracovať, žije bežný život, ale ide o takzvanú skúšobnú dobu, kedy nesmie nič protiprávne urobiť. Tá doba závisí napríklad od výšky trestu, môže ísť o rok, dva, päť rokov, je to rôzne. Predpokladám, že je to podobné aj v maďarskom práve.



Vývoj Evinho prípadu:

august 2012 - Autonehoda, pri ktorej boháčka narazila svojím luxusným vozidlom do druhého auta. Zahynuli traja ľudia, štvrtá obeť zomrela v nemocnici.

november 2013 - Okresný súd v Gödöllö ju uznal vinnou a naparil jej šesť rokov. Tie mala stráviť v domácom väzení v luxusnom apartmáne v Budapešti.

december 2013 - V byte strávila len 12 dní, lebo po námietke prokurátora Lászloa Mamieczkeho ju deportovali späť do basy.

Vianoce a Silvester 2017 - Púšťajú ju na 48 hodín domov v rámci reintegračného programu.

máj 2018 - Požiadala o podmienečné prepustenie z väznice.