Ivana Christová opäť bojuje s kilami: Doteraz takto ešte nechudla

Prvá federálna miss Ivana Christová (47) už dlhé roky zápasí s nadváhou, keď vyskúšala hneď niekoľko spôsobov, ako nadbytočné kilogramy natrvalo zhodiť.

Napriek cestám do zahraničia a pomoci trénerov sa to však Ivane stále nedarí. Vyzerá to tak, že na neľahký boj sa brunetka dala opäť, keď na sociálnej sieti zverejnila fotografie zachytávajúce jej snahu.

Christová sa od čias, keď vystúpila na vrchol súťaže krásy, poriadne zaguľatila a s pribúdajúcim vekom sa na ňu nalepili aj kilogramy navyše. Napriek veľkej snahe, keď brunetka vyskúšala niekoľko spôsobov, aby ručička na váhe klesla, sa jej ich však zbaviť nepodarilo.

Najnovšie fotografie na jej internetovom profile však odhalili jej opätovnú snahu o víťazstvo nad nadváhou. Na svojom instagrame totiž zverejnila fotografiu, kde v športovom oblečení brázdi lesy a krokomer v jej mobile ukazuje, že Ivana naozaj maká.napísala nádejne bývalá misska.

ČO VŠETKO UŽ SKÚSILA