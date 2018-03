Kaliňák odmieta po vražde Kuciaka odstúpiť, moderátor ho nešetril: Koľkí musia ešte umrieť?!

Je to jasné! Minister vnútra Robert Kaliňák (46) zostane k svojmu kreslu prilepený tak dlho, ako len bude môcť.

Po tom, čo ho na odstúpenie vyzvali opozícia aj koaličný partner Most-Híd, sa Kaliňák zaťal a odmieta prevziať akúkoľvek politickú zodpovednosť za brutálnu popravu novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27).

Kaliňák sa po turbulentnom týždni, v ktorom vyšli najavo prepojenia talianskej mafie na podnikateľov a ľudí blízkych samotnému premiérovi Robertovi Ficovi, rozhodol prehovoriť v Sobotných dialógoch RTVS. Na priamu konfrontáciu s otázkou jeho ďalšieho zotrvania vo vláde mal jasnú odpoveď, ktorú niekoľkokrát opakoval. „V tejto chvíli všetky sily venujeme tomu, aby sme boli schopní objasniť túto vraždu a dostať páchateľov a prípadných objednávateľov pred spravodlivosť. Potom môžeme riešiť všetky ostatné témy,“ povedal Kaliňák. Z miery ho nevyviedol ani citát biskupa Marka Forgáča z pohrebu zavraždenej Martiny Kušnírovej o tom, že Slovensko potrebuje teraz vidieť charakterných vodcov, ktorí na seba vezmú zodpovednosť a dokážu odísť zo scény. „V politike sa to pri každej udalosti týka a keď si spomeniete dozadu, tak inflácia takýchto požiadaviek pôsobí rôzne, pretože je to vlastne permanentná požiadavka, odkedy som ministrom, 10 rokov sa žiada, aby som odišiel,“ zľahčoval odkaz farára na pohrebe Kaliňák.

Koľkí musia ešte zomrieť?

Moderátor Braňo Dobšinský sa Kaliňáka priamo opýtal, „koľkí musia ešte umrieť, aby cítil to, čomu sa v civilizovaných krajinách hovorí politická zodpovednosť“. Kaliňák odpovedal, že moderátor zľahčuje smrť mladých ľudí. „Zužujete tragédiu na to, aby ste vyvodili politické... A budete potom spokojný. Pre mňa je najpodstatnejšie, aby sme zistili, kto to bol a prečo. Všetky ostatné veci ma budú trápiť potom,“ dodal minister. Zodpovednosť pritom prevzal napríklad minister kultúry Marek Maďarič, ktorý povedal, že vraždu počas jeho pôsobenia v úrade nedokáže uniesť.

Moderátor Kaliňáka konfrontoval aj s výzvou na jeho odchod z úst matky zavraždenej. Minister to zvrtol na reč o tom, že polícia od roku 2002 mala 70 konaní voči skupine ľudí z východného Slovenska, o ktorých písal Kuciak. „Venuje sa im pomerne intenzívne a naposledy v novembri v piatich korupčných skutkoch bol podaný návrh na podanie obžaloby,“ povedal Kaliňák. Neskôr doplnil, že blízki majú právo byť nahnevaní.

Dôvera vraj nie je odmeraná

Polícia začala spoluprácu s dvoma tímami z Talianska a padol aj návrh na spoločný vyšetrovací medzinárodný tím, čo súvisí najmä s preverovaním talianskej organizovanej skupiny. Zahraničných expertov, ktorí by vyšetrovali vraždu na Slovensku, Kaliňák pripúšťa. „Moju podporu to absolútne má, všetky možnosti, ktoré sa môžu urobiť, sa urobia,“ zdôraznil. Minister sa dotkol aj pochodov v súvislosti s popravou novinára po otázke Dobšinského o tom, že veľa ľudí nemá dôveru v to, čo Kaliňák hovorí. „Vy tú otázku staviate ako fakt, nemáte ju odmeranú. Ja som videl, čo bolo v mestách, ľudia si uctili ich pamiatku, každého ten prípad mimoriadne rozčuľuje, ale urobiť hneď závery a premietnuť ich do politiky...,“ oponoval minister, ktorý sa svojej funkcie drží ako kliešť.

Problémy počas týž- dňa vyvolala aj blízkosť Viliama Jasaňa ako tajomníka Bezpečnostnej rady a Márie Troškovej v okolí Fica. Jasaň obchodoval s Antoninom Vadalom, ktorý je spájaný s kauzou talianskej mafie na východe Slovenska a Trošková bola jeho milenkou. Obaja dočasne vo funkciách skončili, Jasaňovi preskúmavajú bezpečnostnú previerku, Trošková ju pritom ani nemala. „Nemyslím si, že pani Trošková bola prítomná v nejakej situácii, ktorá by súvisela s utajovanými skutočnosťami,“ obhajoval premiérovu radkyňu Kaliňák.