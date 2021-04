Košickí ultras po debakli vyzliekli hráčov: Ich dresy výstražne rozvešali na plote!

Futbalistom Košíc vôbec nevyšiel sobotňajší domáci zápas 23. kola II. ligy, v ktorom podľahli hráčom Petržalky 0:4.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Už po prvom polčase za stavu 0:2 ich fanúšikovia z radovSvoju požiadavku zopakovali po zápase, keď na konto domáceho tímu pribudli ďalšie dva inkasované góly a zrodil sa nečakaný veľkonočný debakel.Sklamaní košickí priaznivci dresy následne demonštratívne rozvešali na oplotenie za bránkou.Informoval o tom portál sportnet.sme.sk.

"Musíme sa ospravedlniť fanúšikom aj všetkým ľuďom, ktorí nás podporujú, lebo si to nezaslúžia. Skúsení hráči sklamali, mladí na to ešte možno nedorástli a legionári nerobili rozdiel. Niektoré veci beriem aj na seba,“ vravel po zápase tréner FC Košice Jozef Vukušič. K emotívnemu prejavu fanúšikov po záverečnom hvizde sa vyjadril aj kapitán košického tímu Erik Pačinda. "Prízvukovali nám, že hráme za Košice, nie za nejakú dedinu a mali by sme sa k tomu aj tak postaviť,“ podotkol hráč, ktorý má na konte aj štyri reprezentačné zápasy a jeden gól.

"Neviem, či sa oplatí z našej strany hodnotiť tento zápas, vybuchli sme vo všetkom. Všade sme boli neskoro a neutvorili sme si žiadnu šancu," pokračoval košický líder pre Sportnet. Na obranu svojho tímu 31-ročný skúsený futbalista doplnil:Rozumiem, že ľudia chcú, aby sme každý zápas vyhrávali, ale ide o vyrovnanú súťaž. Máme viacerých mladých hráčov a prišiel nový tréner, takže to chce čas."

Košičania majú v jarnej odvete súťaže na konte štyri víťazstvá, ale aj tri prehry. Okrem aktuálneho "výbuchu" proti Petržalke doma hladko prehrali v samom úvode jarnej časti ešte vo februári s hráčmi Liptovského Mikuláša (0:3). V tabuľke patrí zverencom Jozefa Vukušiča piata priečka s mankom 14 bodov na vedúci Liptovský Mikuláš. Liptáci v súboji líderský post zdolali hráčov Banskej Bystrice 1:0.