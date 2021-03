Remišová stojí pred dilemou, zvolala koaličnú radu: Rozpad Za ľudí pre ministerské kreslo?!

Skončí sa koaličná kríza rozpadom najmenšej strany?! Za ľudí pod taktovkou vicepremiérky Veroniky Remišovej (44) stojí pred obrovskou dilemou.

Na stole je lákavá ponuka od premiéra Igora Matoviča (47) vyšachovať z vlády SaS a získať po liberáloch voľné ministerské kreslo. Na druhej strane by však prišli vo vláde o spojenca, ktorý im je najbližší. Viacerí členovia strany už otvorene hovoria, že je to pre nich neprijateľné. Nový Čas zisťoval, aký scenár by privítali.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Matoviča vyzývajú na odchod dve koaličné strany - SaS aj Za ľudí. On však už dva týždne mlčí, a tak nikto nevie, ako a kedy sa napokon rozhodne. Zdá sa však, že ho aktuálne trápi najmä to, ako sa zbaviť svojho najväčšieho politického soka Richarda Sulíka. Práve odchod strany SaS z vlády má byť to, na čom posledné dni premiér pracuje. Otázne je, či sa mu podarí presvedčiť Remišovú a jej straníkov, ktorí majú k liberálom veľmi blízko, aby zostali aj v trojkoalícii. Sulík to už sám jasne pomenoval a hovorí, že Matovič chce medzi strany SaS a Za ľudí vraziť klin.

Remišová už tento týždeň skritizovala Sulíka a kritizovala ho za to, že z Matoviča spravil chudáka. Vo štvrtok večer o tejto téme rokovala strana Za ľudí s Igorom Matovičom, ktorý má na revanš ponúkať ministerské kreslo, ktoré zostane po SaS voľné. S premiérom sa stretli už druhýkrát, kým so stranou SaS sa nestretol ešte ani raz. Remišová však priamo na otázku, ako dopadlo rokovanie, neodpovedala. Rovnako sa vyhla otázke, či by strana Za ľudí ostala vo vláde aj bez SaS.

Uviedla len toľko, že na piatok poobede zvolala rokovanie všetkých štyroch koaličných partnerov. „Pretože považujem za mimoriadne dôležité, aby sme si opäť všetci štyria sadli k rokovaciemu stolu a snažili sa túto krízu vyriešiť v záujme občanov Slovenska,“ povedala Novému Času. Rokovania prebiehali na Úrade vlády a bolo vidieť samostatné stretnutia premiéra so Sulíkom aj Remišovou v iných budovách.

Z toho, čo je známe, to zatiaľ vyzerá tak, že postoje členov Za ľudí sa v tejto otázke rôznia a väčšina sa prikláňa k zotrvaniu v štvorkoalícii. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková sa netají tým, že jej vláda bez SaS nedáva zmysel a vraj nie je jediná. „Už teraz je jednoznačné, že sú naši poslanci, ktorí s tým jednoznačne nebudú súhlasiť,“ povedala Kolíková pre Aktuality.sk Hrozí tak, že viacerí by po rozpade štvorkoalície odišli zo strany a tá by následne mohla zaniknúť. Kolíková takisto priznala, že s Remišovou sa v poslednej dobe v mnohých názoroch rozchádzajú.

Väčšina chce štvorkoalíciu

Proti trojkoalícii sa postavila aj poslankyňa zo Za ľudí Vladimíra Marcinková. Tvrdí, že strana SaS je jej názorovo najbližšia. Rovnaký názor má aj Andrea Letanovská. „Celý klub aj predsedníctvo sme jednoznačne za zachovanie štvorkoalície bez Igora Matoviča v premiérskom kresle,“ povedala poslankyňa Novému Času.

Poslanci sa vyhýbajú jasnému stanovisku na otázku, čo by robili, ak by Remišová trvala na tom, že budú len v trojkoalícii. Podľa našich informácií je tomu naklonená práve predsedníčka, s čím má však druhé krídlo problém. Strana by sa tak mohla rozpadnúť po roku od vstupu do koalície.

Prijať ponuku, len ak odíde aj Matovič

Tomáš Koziak, politológ

- Ak by strana Za ľudí prijala ponuku vládnuť v trojkoalícii bez SaS, tak by to poškodilo jej preferenciám. Nálada v strane Za ľudí je taká, že vláda pod vedením Igora Matoviča je neudržateľná. Na druhej strane by však zostali aspoň vo vláde. Takže táto situácia je pre Veroniku Remišovú určite veľmi zložitá, pretože obe rozhodnutia majú svoje za a proti. Potom je tu ešte otázka, či by po odchode SaS podal demisiu aj Matovič. Jediné riešenie, ktoré by mohlo relatívne dobre dopadnúť pre Za ľudí, je, že dohodu prijmú jedine s podmienkou, že Matovič odíde.