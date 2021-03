Upratujete si posteľ ihneď po prebudení? Odborníci varujú, po tomto s tým okamžite prestanete

Aj vás rodičia odmalička učili ustlať si posteľ ihneď po zobudení? Odborníci zdvíhajú varovný prst, roky robíme obrovskú chybu.

Ako uvádza portál The Sun, podľa odborníkov môže upratovanie postele ihneď po zobudení priniesť viac škody ako úžitku. Týmto krokom totižto nevedomky vytvárame dokonalú živnú pôdu pre roztoče, ktorým vyhovuje teplo. „Roztoče milujú teplo vašej postele, takže ráno by ste mali pokrývky z vašej postele najskôr stiahnuť na minimálne 30 minút, aby vychladli. Potom ich môžete vrátiť do postele a poskladať ich,“ odporúčajú špecialisti na matrace z MattressNextDay.

Drobné potvorky, ktoré sú pre ľudské oko neviditeľné, sa živia šupinkami z pokožky, ktoré sa nám tvoria po celý deň a celú noc. Bežne sa vyskytujú v nábytku, v kobercoch, v posteľnej bielizni a dokonca aj v plyšových hračkách. V prípade, že sme na roztoče alergickí, môžu nám život znepríjemniť svrbením pokožky, nádchou alebo slzením očí.

Roztoče milujú vlhké miesta s teplotou medzi 20 až 25 stupňami Celzia a podľa Americkej nadácie pre astmu a alergie môžu „v teplom a vlhkom dome roztoče prežiť celý rok“. Okrem upratovania postele ihneď po prebudení by ste sa mali vyvarovať aj zvlhčovaniu prostredia pred spánkom. Dlhé kúpele, mokré vlasy a pleťové masky pred spaním môžu byť pre niekoho rituál, avšak ak krátko potom vleziete do postele, posteľná bielizeň absorbuje vašu vlhkosť. A tomu sa roztoče určite potešia.

„Existujú veci, ktoré môžete urobiť, aby bola vaša posteľná bielizeň svieža. Napríklad nejedzte v posteli, nedávajte na posteľ domáce zvieratá a používajte prípravky pre starostlivosť o pleť a telo najmenej 30 minút pred spaním, aby ich pokožka absorbovala,“ vysvetľujú odborníci.

A čo spodná bielizeň počas spánku? Odborníci majú jasnú odpoveď: „Do postele je bezpečné nosiť spodnú bielizeň“.