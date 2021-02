Umývate okná a stále na nich zostávajú šmuhy? Žena prišla s geniálnym trikom, budete nadšení

Každá gazdinká vie, že upratovanie môže byť poriadny boj a niekedy nás pri leštení nezachránia ani drahé čistiace prostriedky. Táto používateľka sociálnej siete TikTok prišla s nápadom za milión! Ono to naozaj funguje.

Samostatnou kategóriou je leštenie zrkadiel a nech sa snažíme akokoľvek, frustrujúce šmuhy stále vidíme. Niekto používa ocot, niekto noviny, avšak ako uvádza portál Mirror, používateľka TikToku Malsabena sa podelila o svoj tip a svetu ukázala, ako doma leští zrkadlá ona. Zverejnila video s popisom „ďalší čistiaci trik na zrkadlá bez šmúh“, ktoré si pozrelo viac ako 245-tisíc ľudí.

Stačil jej k tomu obyčajný šampón, ktorý naniesla na mokrú handričku a poriadne napenila. Zrkadlo niekoľkokrát pretrela a bublinky si už urobili svoju robotu. Potom zrkadlo zotrela stierkou a kochala sa perfektne vylešteným zrkadlom bez šmúh. A nefunguje to len na ne.

Rovnaký trik predviedla aj na stojane na uteráky, ktorý po vyčistení šampónom priam žiaril. „Pre úžasnú vôňu zapnite kúrenie,“ poradila Malsabena svojim fanúšikom, ktorí ju okamžite zahrnuli otázkami. „Nezanecháva to lepkavé zvyšky? Naozaj to chcem vyskúšať,“ spýtala sa jedna fanúšička, na čo jej Malsabena pohotovo odpovedala: „Nie, je to super lesklé! Šampón používam na všetky reflexné, zrkadlové a sklenené povrchy po tom, ako ich vydenzifikujem“.

Niektorí sa zaujímali, či trik so šampónom funguje aj na okná, na čo im Malsabena vysvetlila, že najskôr ich pretrie od prachu. Niektorí odporučili tradičný trik s novinami a octom a ďalšia gazdinká dodala, že perfektne na leštenie skiel a zrkadiel funguje aj okena a obliečka na vankúš.