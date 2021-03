Studená sprcha od lekára: Ak spávate na tomto vankúši, zbystrite pozornosť!

Lekár upozorňuje na dĺžku používania vankúšov.

Starý vankúš pod hlavu nepatrí! Varuje lekár Karan Raj, ktorý sa stal obľúbeným "influencerom" na sociálnej sieti TikTok, píše mirror.co.uk.

Vankúše v spálni používame každú noc a spoliehame sa na to, že sa dobre vyspíme. V prípade ich čistenia sa však na ne roky zabúda. Lekár tvrdí, že vankúš, na ktorom spávate, by ste si mali meniť aspoň každé dva roky. Dôvodom sú roztoče, ktoré vám môžu pod hlavou spokojne nažívať. "Človek v priemere príde každý rok asi o 4 kg kože. Väčšina skončí vo vašej posteli alebo na vankúši, a práve to je pastva pre roztoče. Tie pritom produkujú trus, takže si nechcite predstaviť, čo žije vo vašom vankúši," vysvetľuje lekár s tým, že nahromadenie výkalov z roztočov môže spôsobiť alergie.

Pokračoval varovaním, že ak pri výmene obliečok spozorujete na vankúši žlté a hnedé škvrny, je to dôsledok hromadenia potu a oleja z tela počas niekoľkých mesiacov alebo rokov používania - a táto vlhkosť môže napomáhať množeniu plesní alebo baktérií.