Europoslanec Štefanec sa rozohnil ako nikdy: Slová o hyenizme Ruska a totálny náklad Matovičovi!

Nákup neregistrovanej ruskej vakcíny Sputnik V je spochybnením európskej spolupráce pri riešení pandémie. Pre agentúru SITA to uviedol europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH).

Dodal, že okrem prejavu nespoľahlivosti môže byť najväčší dopad okrem zdravotného rizika taký, že občania zaočkovaní takouto vakcínou nebudú môcť vycestovať do iného členského štátu Európskej únie (EÚ).

Podľa europoslanca je potrebné rešpektovať odborníkov a používať len vakcíny registrované v Európskej liekovej agentúre. Domnieva sa, že ak by Rusko o registráciu Sputniku V požiadalo, zrejme by ju aj dostalo. „To, že tak neurobilo, ukazuje, že vakcínu a aj celú pandémiu vníma ako primárne politickú a nie medicínsku záležitosť,“ doplnil Štefanec s tým, že Rusko sa aj pomocou svojej vakcíny snaží narušiť jednotu a dôveru vo vnútri EÚ. „Keďže tu ide o ľudské životy, považujem to za hyenizmus,“ zdôraznil Štefanec.

Ako pre agentúru SITA uviedol europoslanec a podpredseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka, skutočným problémom pritom nie je samotný nákup vakcíny Sputnik V, ale fakt, že ním chce premiér Igor Matovič (OĽaNO) očkovať ľudí bez overenia zo strany Európskej liekovej agentúry (EMA). „A ešte pritom teatrálnym vítaním vakcíny na letisku robí užitočného idiota ruskej propagande. Nevšimol som si, že by podobne vítal nemeckú, americkú či britsko-švédsku vakcínu. V očiach našich európskych partnerov je to nepochopiteľné,“ zdôraznil Šimečka.