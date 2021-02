Záujem o očkovanie zo strany učiteľov je enormný: Trnavský kraj otvoril očkovacie centrum

Trnavský samosprávny kraj otvoril v sobotu svoje prvé veľkokapacitné očkovacie centrum v priestoroch Strednej zdravotníckej školy v Trnave.

Ambulantní lekári a sestry od rána podávajú vakcíny od AstraZeneca pedagógom všetkých škôl v kraji do 55 rokov veku. Počas víkendu sú pripravení zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 celkovo 3000 učiteľov.

"Podarilo sa nám zrealizovať pilotný projekt na území Trnavského samosprávneho kraja, keď očkujeme mimo areálu nemocnice. Naším cieľom je pomôcť piatim nemocniciam na území kraja, ktoré aktuálne očkujú prostredníctvom svojho personálu. Vakcináciu v nami zriadenom očkovacom centre zabezpečujú lekári a sestry z ambulancií, čím dokážeme odbremeniť nemocnice priestorovo, ale najmä personálne," povedal predseda kraja Jozef Viskupič.

Krajská samospráva má ambíciu vytvoriť postupne desať očkovacích centier v rámci celého kraja. "Začíname v priestoroch Strednej zdravotníckej školy v Trnave, pokračovať chceme na Stredných zdravotníckych školách v Skalici a Dunajskej Strede. Ďalšie centrá by mali vznikať podľa potreby a logistických záležitostí, ak príde dostatok vakcinačných látok," povedal Viskupič. Podľa jeho slov prístup k očkovaniu majú všetci pedagogickí zamestnanci materských, základných a stredných škôl do 55 rokov bez ohľadu na zriaďovateľa.

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) potvrdil, že počas uplynulého víkendu a nasledujúceho týždňa mal rezort k dispozícii celkovo 21.700 vakcín, ktoré boli prerozdelené do 16 vakcinačných centier. "Tento víkend počítame s 28.000 vakcínami, ktoré sú prerozdelené do 36 vakcinačných centier vytvorených v rámci spolupráce so samosprávami a vyššími územnými celkami. Do piatkového večera sme mali využitých necelých 5000 registrácií učiteľov do 55 rokov a spustili sme aj samostatné registrácie pre náhradníkov. Tam bolo prihlásených 3000 učiteľov z druhého stupňa základných škôl," povedal Gröhling.

Záujem o očkovanie zo strany učiteľov druhého stupňa základných škôl a stredných škôl je podľa ministra enormný. "Po dohode s Ministerstvom zdravotníctva SR v sobotu otvárame systém pre učiteľov druhého stupňa a stredných škôl, ktorí sa už môžu prihlásiť na očkovanie v rámci jednotlivých registrov," informoval Gröhling. Prihlásení náhradníci sú podľa jeho slov už registrovaní a nemusia sa prehlasovať. Minister upozorňuje, že systém je zatiaľ určený len pre učiteľov do 55 rokov veku, pretože v súčasnosti nie je potvrdená dodávka vakcín od Phizeru alebo Moderny.