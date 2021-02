Exsiskár Böhm († 49) vypovedal proti Lučanskému a Kováčikovi: Samovražda po kľúčových svedectvách!

Čo sa to okolo nich deje? Bývalý siskár a kľúčový svedok vo viacerých ostro sledovaných prípadoch František Böhm († 49) sa v noci z piatka na sobotu zastrelil.

V rodinnom dome v Plaveckom Štvrtku (okr. Malacky) pritom zranil aj svoju manželku, ktorá mu v tom chcela zabrániť. Pri krvavom incidente mal byť v dome aj ich syn. Böhm si na život siahol približne dva mesiace po tom, čo ho prepustili z vyšetrovacej väzby. Vypovedať mal pritom k viacerým prípadom, ktoré otriasli slovenskou verejnosťou. O čom všetkom rozprával?

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

K otrasnému incidentu došlo v noci z piatka na sobotu. „Krátko pred polnocou sme prostredníctvom tiesňovej linky 158 prijali oznámenie o postrelenej žene a zastrelenom mužovi, ktorí sa nachádzali v jednom z rodinných domov v obci Plavecký Štvrtok. Podľa doterajších informácií muž spôsobil strelné zranenie žene a následne sa sám zastrelil. Ženu so zraneniami previezli do jednej z bratislavských nemocníc. Muž zraneniu na mieste podľahol,“ opísala situáciu hovorkyňa polície Lucia Mihalíková.

Prípad si ihneď prevzala bratislavská krajská kriminálka. Udalosť mala prebehnúť tak, že Böhmova manželka sa mu snažila zabrániť v pokuse o samovraždu a pritom ju neúmyselne postrelil do hrudníka. Vzápätí sa strelil do hlavy. Túto verziu naznačuje aj policajný prezident Peter Kovařík, ktorý hovorí, že by bol veľmi nerád, ak by sa v súvislosti s udalosťou šírili rôzne konšpirácie a špekulácie. „V žiadnom prípade nejde o vraždu, ale podľa doterajších informácií F. B. spôsobil svojej manželke neúmyselné strelné zranenie a následne sa sám zastrelil,“ povedal Kovařík. V dome sa pritom mal nachádzať aj ich syn. Z nemocnice uviedli, že manželka Böhma absolvovala operačný zákrok a podarilo sa ju stabilizovať a udržať pri vedomí. Vyšetrovatelia strávili na mieste v Plaveckom Štvrtku približne 12 hodín a odchádzali až v sobotu napoludnie. Dom bol po celý čas ohradený policajnými páskami a pri úkonoch sa nachádzal aj Böhmov syn.