Herečka Zuzana Mauréry a Csongor Kassai sú zohratá dvojka a počas svojej kariéry sa niekoľkokrát stretli nielen na divadelných doskách, no aj pri nakrúcaní. Zažili však aj zopár vtipných momentov, o ktoré sa podedili aj s divákmi relácie Zlaté časy. Jedným z nich bol nepochybne duet Tell him, ktorý si spoločne strihli na Dni baníkov a na ktorý sa obľúbený herec patrične pripravil. Ako to dopadlo sa dozviete v našom videu, no vy sa rozhodne zabavte aj na úsmevnej relácii Zlaté časy vo štvrtok o 20.30 na Jednotke.