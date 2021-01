Počas lockdownu pijeme čoraz viac, odborník na závislosť zaznamenal smutný fakt: Dôležité odporúčanie Slovákom

Že sa na Slovensku pije veľa alkoholu, nie je pre nikoho novinkou. Podľa údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat za rok 2019 vypili Slováci 12 litrov čistého alkoholu na hlavu.

Čo sa za ostatný rok zmenilo, je, že kvôli obmedzeniam sa to nedeje vonku v podnikoch a na terasách. To však nezastavilo spotrebu a pijeme dokonca aj viac, ale už u seba doma. A práve to môže byť veľmi nebezpečné. Odborník z Centra pre liečbu drogových závislostí Ľubomír Okruhlica pre Nový Čas vysvetľuje, že riešiť sociálnu izoláciu a smútok nalievaním si doma môže spôsobiť omnoho väčší problém.

Pandémia spôsobila zmeny zrejme v každej oblasti nášho života, napríklad aj v pití alkoholu. Jeho konzumácia sa po zákaze v reštauračných a hotelových zariadeniach nezastavila, iba presunula do domácností. „Podľa londýnskych vedcov z Cambridgeskej univerzity vyvoláva aktuálna izolácia u ľudí symptómy posttraumatického stresu,“ povedala Lenka Buchláková, ekonomická analytička FinGO.sk.

A v takej situácii skutočne nie je ťažké si predstaviť, že následne stúpa objem alkoholu, ktorým nepríjemné pocity zaháňame. Ľubomír Okruhlica, riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí vysvetľuje, že „dôvodom je hlavne to, že mnohí ľudia používali alkohol ako prostriedok relaxácie pri práci.“ Ako Okruhlica pokračuje: „Pri konzumácii alkoholu cítili príjemný, uvoľňujúci pocit, napríklad pred zaspávaním.“ Výrazne sa zhoršuje situácia s vyliečenými alkoholikmi, ktorí sa v tomto období veľmi často dopúšťajú recidívy. „Registrujeme zvýšený počet nielen tých s recidívou, ktorí nepili dva-tri roky.“ Aj pri ľuďoch, ktorí kvôli alkoholu prvýkrát prišli do kontaktu s odbornou pomocou, pribudli podľa odborníka ťažké prípady.