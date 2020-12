Hosťami silvestrovského vydania relácie Boris a Brambor budú moderátori a dlhoroční kamaráti Adela a Sajfa. Tí si okrem iného zaspomínali aj na Vianoce - nielen tie najkrajšie, no aj najsmutnejšie. A v druhom prípade sme doslova zaťali do živého. Adela so Sajfom totiž priznali, že obaja mali rok, kedy ich darček toho druhého nielenže nepotešil, no doslova dohnal k slzám! Dôvod zistíte v našom videu a s oboma moderátormi sa stretnete v šou Boris a Brambor vo štvrtok presne o polnoci na Jednotke.