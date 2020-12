Mal 45 rokov, keď ho koronavírus položil: Poslednýkrát sa ozval manželke, srdcervúci odkaz

Posledná rozlúčka. Billy Loredo († 45) z Texasu sa koncom novembra nakazil koronavírusom. Hoci svoj boj prehral, adresoval svojej polovičke slová, na ktoré nikdy nezabudne.

Ako píše The Sun, u Billyho sa potvrdila nákaza 26. novembra. Uvedomil si, že je jeho stav vážny práve v momente, keď ho museli doktori intubovať. "V noci mohol mať horúčku, ale nie celý deň. Týždeň vyzeral byť v poriadku, ale rýchlo sa to obrátilo," povedala manželka Sonya.

Ešte predtým, ako mu zaviedli pľúcny ventilátor, napísal svojej polovičke posledný e-mail. "Chcem, aby si vedela, že každý deň bojujem veľmi tvrdo o svoj život. Si tá najdôležitejšia osoba v mojom živote a chýbaš mi každý deň," odkázal Billy. V prípade, že by sa mu podarilo poraziť zákernú chorobu, stal by sa ešte lepším mužom. Sonya si podľa neho zaslúži len to najlepšie.

Lenže, čo ak by nastal presný opak? "Ak by som to nezvládol, chcem, aby si vedela, že som s tebou prežil nádherný život a nevymenil by som to za nič na svete. Tiež chcem, aby si bola naďalej šťastná a žila svoj život bezomňa a bez výčitiek. Mali sme svoj čas a bolo to úžasné. Ľúbim ťa a veľmi mi chýbaš. Budem naďalej bojovať. S láskou, Billy," znel odkaz nakazeného muža.

Žiaľ, nastal ten horší prípad. Jeho zdravotný stav sa stále zhoršoval. Napriek mladému veku musel byť napojený na pľúcnu ventiláciu, aj keď nikdy predtým nemal vážne problémy. Hoci bojoval zo všetkých síl, nestačilo to. Billy opustil svoju manželku 13. decembra. Sonya jeho odkaz zverejnila kvôli tomu, aby si ľudia uvedomili, že je to naozaj nebezpečná choroba.