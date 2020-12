Unikol nový COVID-19 semafor?! Vianočný lockdown na spadnutie: Čo na nás chystá Matovič a spol.?

Dlhé rozhodovanie o opatreniach. Ministri na čele s premiérom Igorom Matovičom (47) v pondelok popoludní zasadli, aby sa dohodli na tom, ako bude vyzerať vianočný lockdown Slovenska.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (46) následne oznámil, že idú prijať zákaz vychádzania s určitými výnimkami. Platiť budú od pondelka, avšak o tom, aké budú, rozhodnú až v stredu. Vláda tak nevypočula odborníkov v Pandemickej komisii, ktorí navrhovali sprísniť opatrenia čo najskôr.

Experti totiž chceli, aby sa zaviedol prísny lockdown, čiže zákaz vychádzania, čo by znamenalo cesty len do práce alebo k lekárovi, keďže počty ľudí v nemocniciach sú rekordné a stále stúpajú. Počas Vianoc hrozí masívny nápor, ktorý by lekári nemuseli zvládnuť. Vláda sa napokon po dlhom rokovaní uzniesla na tom, že neprijali závery Pandemickej komisie. Prísnejšie opatrenia budú, avšak stále nie je jasné, ako presne budú vyzerať. Minister Krajčí len hovorí, že bude nejaký zákaz vychádzania od najbližšieho pondelka, čiže pár dní pred Vianocami.

Pôvodne sa v tento deň len mali zavrieť obchody. „Nebude sa to týkať len zatvorenia obchodných prevádzok, v hre je aj zákaz vychádzania s výnimkami, ktoré by sme radi došpecifikovali,“ povedal s tým, že nad tým budú sedieť ešte dnes a zajtra. Otázne je, či bude zákaz vychádzania počas Vianoc platiť pre všetkých alebo budú mať výnimku otestovaní ľudia. Prečo však nevypočuli expertov?

„Je to rozhodnutie, ktoré prijala vláda. Ja som prišiel s iným návrhom, pretože viem, že každým dňom, ktorým by sme skôr zaviedli opatrenia, si skracujeme lockdown, ktorý budeme musieť mať zhruba o dva dni. Na druhej strane je to vec politického konsenzu a nie je všetko epidemiologická situácia, je tu sociálny rozmer, sú tu väzby ľudí, psychické zdravie a toto treba zobrať do úvahy,“ zdôvodňoval Krajčí. Šéf SaS Richard Sulík ocenil, že sa dohodli na logickom pláne, podľa ktorého budú postupovať regióny po lockdowne.

„Od pondelka sa nevyhneme prísnym opatreniam, lebo sa vírus vymkol spod kontroly. Po Novom roku sa budú mocť tie regióny, ktorým sa bude dariť najlepšie, vrátiť k normálnejšiemu životu,“ povedal Sulík. Krajčí tiež oznámil, že školy sa po lockdowne budú otvárať podľa toho, aká bude situácia v regióne. Keď bude v oranžovej farbe semaforu, tak tam testovanie v školách nebude potrebné.