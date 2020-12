Deti z Oteckov majú svojich favoritov: Ktorý seriálový herec by bol najlepší Mikuláš?

Prežili by, keby si v čižmičke našli iba zdravé veci? Boja sa čertov? A ktorý zo seriálových hercov má najlepšie predpoklady byť dobrým Mikulášom? O tomto a všeličom inom sme sa bavili s detskými hercami z markizáckeho seriálu Oteckovia.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Daniel Rovňák (11)

Seriálový Niko by so zdravým Mikulášom súhlasil z trochu iných dôvodov ako zvyšok partie. „Lebo podľa mňa je aj čokoláda zdravá. Poskytuje veľa energie. A cukríky tiež,“ smeje sa, no pri uhlí trochu zvážnie. Vraj by si ho zaslúžil... „asi za to, že sa mi nedarí schudnúť... a že sa mi do toho moc nechce...,“ prizná sebakriticky. Otázka o čertoch ho pobaví. Jasné, že sa ich nebojí! „Mám jedenásť rokov! Skôr sa bojím hlúpych ľudí...,“ dodá dospelo. Jeho favoritom na Mikuláša je Filip Tůma. „Lebo má najväčšie brucho,“ nešetrí ho so smiechom, no aj on má potrebu spomenúť ďalších hercov: „Dlhá brada by pristala Vladovi Kobielskemu. Aj hlas má mikulášsky. A s deťmi to vie najlepšie Janko Koleník.“

Tobias Král (9)

Je to prekvapivé, ale ani Tobias by so zdravou nádielkou v princípe problém nemal. „Ale muselo by tam byt aspoň niečo, čo mám rád. Veľmi mi chutí ovocie,“ tvrdí a podobne ako zvyšok partie sa okolo témy uhlie obšuchne len diplomaticky. Vraj „určite by sa niečo našlo“, pokiaľ ide o jeho tohtoročné prehrešky. Či sa čertov bojí, to sme sa nedozvedeli, ale vo veci má jasno. „Mám radšej anjelov než čertov,“ tvrdí a jasno má očividne aj v tom, kto z Oteckov by bol najlepší Mikuláš. „Najlepšie predpoklady má podľa mňa Braňo Deák,“ prikloní sa automaticky k svojmu seriálovému rodičovi a pokračuje: „Dlhá brada by pristala Marekovi Fašiangovi a „najmikulášskejší“ hlas ma Filip Tůma.“

Maroš Baňas (10)

„Bol by som rád,“ reaguje seriálový Kubo na zdravého Mikuláša. „Bežne u nás Mikuláš nosí ovocie, aj to exotické - dračie ovocie, granátové jablko... Poteším sa však aj čokoládke,“ zakončí pre istotu. A uhlie ako? „Trošku by som si ho zaslúžil. Veď nikto nie je dokonalý,“ dodá. S čertami vraj ani on problém nemá. „Ja na nich už neverím, je to postava ako Mikuláš, rozprávková postava,“ vysvetlí svoj postoj. Ideálny oteckovský Mikuláš by podľa jeho predstáv bol tak trochu poskladaný... „Vlado Kobielsky a Marek Fašiang by sa na to hodili hlavne hlasom a Filip Tůma postavou,“ usmeje sa. „Takto by som ich nakombinoval a vznikol by taký dokonalý oteckovský Mikuláš. No a brada by najviac pristala Jankovi Koleníkovi alebo Braňovi Deákovi.“

Laura Gavaldová (10)

Ak by jej Mikuláš nadelil len samé ovocie, nemala by s tým vraj najmenší problém, v čom sa dokonale podobá na seriálovú Julku. „Zdravé veci mám rada,“ tvrdí a zároveň priznáva, že ak sa v čižmičke objaví aj uhlie, nebude prekvapená. „Každý urobí niekedy niečo zlé,“ odpovie diplomaticky. Čertov sa vraj nebojí, lebo „však nie sú skutoční“ a najlepším Mikulášom spomedzi oteckovských dospelákov by podľa nej, samozrejme, bol jej tatušo, Marek Fašiang. „Ale hlas ako Mikuláš má Janko Koleník, vie napodobniť aj škriatka,“ zasmeje sa.

Izabela Gavorníková (9)

Seriálová Viky by vraj zdravého Mikuláša zvládla, ale... „mohol by mi tam pridať aj trošku „čokiny“,“ usmeje sa, keďže to súvisí aj s otázkou o uhlí. „Samozrejme, za niečo by som si zaslúžila aj uhlie,“ prizná na rovinu. „Ale snažila som sa poslúchať, lebo som milovník čokolády, no musím priznať, že som niekedy vystrčila rožky.“ A práve preto s rohatými problém nemá. „Čertíci mi strach nenaháňajú, pretože som sama čertík a ja sa seba nebojím,“ dodá veselo. Ak by si spomedzi dospelákov v Oteckoch mala vybrať najlepšieho Mikuláša, voľba by zrejme padla na Jána Koleníka. „A, samozrejme, aj Filipa Tůmu, jemu by sa veľmi hodila dlhá brada a mitra. Všetci oteckovia to vedia s deťmi fantasticky, takže by bol každý z nich super Mikuláš.“