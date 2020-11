Seriál Horná Dolná sa teší z novej posily: Jedna hviezda odchádza, druhá prichádza?!

Seriál Horná Dolná patrí k najobľúbenejším projektom televízie Markíza.

Tá sa snaží pravidelne divákov v deji niečím novým zaujať. A ako najnovšie tvorcovia prezradili, medzi hlavné postavy seriálu zaradili novú známu tvár. Keďže obľúbená herečka Zuzka Kubovčík Šebová (38) pre tehotenstvo zrejme natáčanie skôr či neskôr opustí, seriál na kvalite neutrpí. Dej oživí druhá slovenská umelkyňa.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

V Hornej Dolnej zamieša karty nová postava. Ide o ženu, ktorá má v Brmbalíkovom živote dôležité miesto. Ďurovi, ktorého hrá známy herec Dano Heriban, stvárni najbližšiu osobu práve obľúbená umelkyňa a herečka telom aj dušou Jana Oľhová. Tej v deji dali tvorcovia charakter prísnej kamionistky, ktorá sa po 15 rokoch vracia za svojím dospelým synom. Do koloritu seriálu zapadla všetkými desiatimi a jej herecký talent bude pre pokračovanie obľúbeného seriálu prínosom. „S Jankou je vždy o čom a je za každú srandu. Natáčanie sme si veľmi užívali a dúfam, že to bude cítiť aj cez obrazovky,“ priznal Dano, ktorý je so svojou seriálovou mamou nesmierne spokojný. Z obrazoviek sa však zrejme bude porúčať herečka Zuzka Kubovčiková Šebová, ktorá priznala, že je opäť tehotná. Doma má už s partnerom Michalom, ktorý rovnako hrá v Hornej Dolnej už syna Rudka a príchodom druhého potomka to bude mať rodina o niečo zložitejšie, čo sa týka času. Dokedy tam teda Zuzana vydrží, sa ukáže zrejme už čoskoro.