Výzva Molnára hlavnému hygienikovi na chudnutie v Extrémnych premenách: Tréner v šoku! Nečakaná odpoveď Mikasa

Rozhodne sa tejto výzvy nezľakol! Momentálne najdôležitejší muž našej krajiny, ktorý má v rukách boj s pandémiou koronavírusu Ján Mikas, sa dostal do hľadáčika známeho fitnestrénera Maroša Molnára (47).

Ten mení životy ľuďom s nadváhou v markizáckej šou Extrémne premeny, kde by rád videl aj samotného hygienika. Ten sa stal stredobodom záujmu nielen kvôli pre ľudí nepopulárnym nariadeniam, keď dal zatvoriť všetky fitnescentrá, čo sa rozhodne nepáči ani známemu svalnatému markizákovi, ale aj pre svoju plnšiu postavu. Nový Čas kontaktoval hlavného hygienika, čo hovorí na výzvu Molnára a z jeho úradu prišla ozaj nečakaná odpoveď.

Molnár z Extrémnych premien sa nechal počuť, že by si hlavného hygienika SR vzal pod svoje „krídla“. Ján Mikas, ktorý je často terčom komentárov pre nepohodlné protipandemické opatrenia a tiež kvôli svojej plnšej postave, sa výzve známeho fitnestrénera postavil čelom. Každopádne však Molnára naštartovalo najmä rozhodnutie zavrieť všetky fitnescentrá, hoci sa nepreukázalo šírenie koronavírusu na týchto miestach.

„Hlavne by nemal zakazovať šport, pretože šport je jednou zo základných činností človeka, povzbudzuje imunitný systém, drží nás sviežich, neupadáme do depresie. To znamená, zakazovať šport je podľa môjho názoru veľká hlú­posť a naše deti musia športovať, ak nechceme podporiť obezitu,“ prízvukoval Molnár a Mikasovi poslal odkaz.

„Som ochotný, keď sa pán Mikas rozhodne niečo urobiť, pomôcť mu, poradiť mu alebo mu byť nápomocný. Ak nemá rád šport, tak mu dokážem, že šport je fakt dobrý a človek si ho vie obľúbiť a nemusí byť vôbec vrcholovým športovcom, aby ho miloval,“ povedal Novému Času ešte v utorok Molnár. Obrátili sme sa preto na samotného Mikasa s otázkou, čo hovorí na túto výzvu byť jedným z bojovníkov v markizáckej šou Extrémne premeny. A jeho odpoveď vás zaskočí!

„Pán hlavný hygienik si váži ponuku pána Maroša Molnára a zvažuje ju," prišlo nečakané stanovisko od hlavného hygienika prostredníctvom jeho hovorkyne na Úrade verejného zdravotníctva SR Dáše Račkovej. Tá tiež dodala: „Prísnejšie dočasné opatrenia sa mu navrhovali ťažko, pretože si uvedomuje, že mnohým skomplikujú situáciu, vrátane majiteľov fitnescentier.“

Je teda jasné, že Mikas sa tejto ponuky vôbec nezľakol a napriek posmechu od verejnosti odpovedal na Molnárovu výzvu. Je teda možné, že ho v budúcnosti uvidíme na obrazovkách Markízy. Nie však v úlohe hlavného hygienika, ktorý rozhoduje s padnemickou komisiou o opatreniach ohľadom koronavírusu, ale ako človeka, ktorý chce zmeniť svoj život k lepšiemu, hlavne čo sa zdravia týka.

Odkaz občanom

Mikas vo svojom vyjadrení venoval aj pár slov Slovákom. „Ďakujem všetkým, ktorí opatrenia tolerujú, hoci sú už z pandémie unavení a zažívajú déjà vu. Nový koronavírus sa však na Slovensku vyskytuje vo zvýšenej miere, šíri sa naprieč mnohými regiónmi, vetví sa a bujnie. V tejto situácii je nevyhnutné obmedziť mobilitu ľudí a ich stretávanie sa, aby sme riziko šírenia vírusu znížili na čo najmenšiu mieru a chránili tým naše zdravie,“ odkázal po hovorkyni Mikas s tým, že ak sa bude epidemiologická situácia vyvíjať priaznivo, opatrenia sa budú postupne uvoľňovať.