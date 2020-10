Zúfalí Slováci ukázali škody zo záplav: Prosíme nebesá, aby to už prestalo!

Hotová pohroma! Sústavný dážď a vybreženie riek i potokov spôsobili obrovské problémy vo viacerých regiónoch Slovenska.

Fotogaléria 19 fotiek v galérii

A hasiči mali plné ruky práce. Rozvodnené riavy totiž zaplavovali domy a ničili cesty. Nešťastní obyvatelia potrebovali ich pomoc najmä pri odčerpávaní vody zo zatopených domov, pivníc či ulíc. Zároveň odstraňovali popadané stromy zo striech a ciest, či na člnoch asistovali pri evakuácii obyvateľov. Výrazne zasiahnutými okresmi sú Poprad, Revúca, Prešov či Zvolen. Najviac však povodne postihli Košický kraj.

Prvá obeť povodní?

Tomáš († 27) zo Spišských Hanušoviec (okr. Kežmarok) sa pred

polnocou v utorok vracal z práce v meste domov. Mala mu volať mama, že nech nejde cez potok, lebo lávka je zaplavená. „Ráno už zalarmovala políciu, že sa nevrátil. Okamžite sme zorganizovali pátranie. Neskôr ho našli v potoku zakliesneného v konároch s rozbitou hlavou a lekár konštatoval smrť, “ povedal starosta obce Jozef Dudžák. Čo sa stalo Tomášovi osudným vyšetruje polícia.

Veľká Lodina - Dušan (68): Museli sme spať u kamaráta Otvoriť galériu Dôchodcu (68) potrápili povodne už niekoľkokrát. Zdroj: anc

Dôchodcu Dušana Michalíka (68) z Veľkej Lodiny vytopilo už viackrát. „Naposledy bolo horšie, lebo teraz voda stúpala postupne. V utorok som sledoval, ako stúpa hladina Hornádu. Prelial sa aj na cestu, tak sme s manželkou pre istotu išli spať ku kamarátovi. Ráno to bola hrôza,“ trápi sa Dušan Michalík (68) a nestíha rátať škody. „Voda je všade. Zničený je nábytok, kuchynská linka, studňu nemôžem používať, ale mám šťastie, že dom je poistený. A prosíme nebesá, aby sa to už upokojilo. Čerpať vodu sa neoplatí, lebo sa vracia naspäť... Je to katastrofa!“

Gelnica - Kristína (66): Prišlo to náhle, bolo to hrozné Otvoriť galériu Nešťastnej žene zaplavilo záhradu a znehodnotilo drevo na kúrenie. Zdroj: anc

Tamojšia radnica vyzýva obyvateľov, aby šetrili vodou, pretože je zaliata úpravňa vody v Perlovej doline. Časť obyvateľov v tejto lokalite ostala bez elektriny, pretože voda strhla stĺp elektrického vedenia. Pri gelnickom moste museli ťažké mechanizmy vyberať lyžicou odpad, lebo voda sa takmer preliala.

V okolí zaplavila aj domy. Kristína Kováčová (66) síce býva v Košiciach, ale prišla navštíviť, pomôcť a upokojiť svoju mamu. „Prišlo to náhle a bolo to hrozné. Stihla som akurát doniesť zopár kúskov dreva, no mama nebude mať čím kúriť, lebo všetko drevo je mokré. Máme toľko vody, že skoro mi zatieklo až do vysokých čižiem. Zaplavená je aj záhrada a pokým ju dáme do poriadku, na úrodu môžeme zabudnúť. Pláva aj pivnica,“ povedala so slzami v očiach nešťastná žena.