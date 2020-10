V nemocnici bojuje o život 48-ročný lekár! Matovič takto v priamom prenose reagoval na Sulíkove obvinenia

Spor Matoviča a Sulíka vyvrcholil počas nedeľnej tlačovej konferencie po rokovaní odborníkov z Pandemickej komisie Ústrednému krízovému štábu.

Premiér reagoval na slová, ktoré si počas nedele vymieňal so Sulíkom. „Igor, pandemická komisia, ktorá nemá základne dáta o tom, koľkí sa kde nakazili, len strieľa od pasu a presne tomu tie dnešné tliachaniny zodpovedali,“ napísal Sulík v komentári. „Keby si si aspoň našiel chvíľu času... a z tých 6 hodín by si tam aspoň chvíľu bol ...,“ odpovedal komentárom Matovič. Ten v statuse poukázal na to, že hoci majú niektorí členovia povinnosť byť prítomní na zasadaní Ústredného krízového štábu, prídu naň iba na chvíľu a nevypočujú si argumenty ostatných členov Ústredného krízového štábu.

Spor nesie Matovič o to horšie, že sa objavili správy o slovenskom lekárovi, ktorý je na tom mimoriadne zle."V nemocnici je s ochorením COVID-19 na umelej pľúcnej ventilácii 48-ročný lekár, ktorý sa staral o pacientov," povedal počas tlačovky premiér Matovič.