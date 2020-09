Ďurovčík s manželkou Barborou si odniesli domov synčeka: Hrdý otec neskrýval dojatie a radosť

Už sú všetci pohromade! Známy režisér a choreograf Ján Ďurovčík (49) sa stal v nedeľu večer prvýkrát otcom.

Jeho manželka, muzikálová herečka Barbora (25), mu porodila roztomilého synčeka Janka. Počas včerajšieho dňa si bol Ďurovčík po svoje dva poklady v súkromnej pôrodnici. Novému Času opísal pocity novopečeného ocka a prezradil aj to, či je pripravený na všetky povinnosti, ktoré ho s príchodom nového života čakajú. Ďurovčík prišiel do súkromného sanatória krátko pred pol jednou hodinou.

V dobrej nálade nás pozdravil a hneď išiel po veci svojej manželky. Po pár minútach už vyšli spoločne aj s vajíčkom, v ktorom bol ich vytúžený synček Janko. Barbora síce rodila pred pár dňami, no vôbec to na nej nebolo poznať. V športovom outfite jej to pristalo a postavu mala akoby vyšla z fitka, a nie z pôrodnice. Obaja rodičia neskrývali nadšenie a z ich malého pokladu sa veľmi tešia.

„Ako sa hovorí, postav dom, zasaď strom a chýbalo toto. Teraz, keď sme si ho doniesli domov, zrazu akoby to celé ožilo. Už keď sme urobili detskú izbu, tak to bolo také.... a teraz, keď sme prekročili dvere domu... už plačem... No dobre. Sme šťastní asi ako všetci rodičia,“ povedal Novému Času dojatý Ďurovčík, ktorý si tak konečne odviezol synčeka aj manželku domov. „Ešte som nešoféroval tak, aby mi cesta od kliniky domov trvala 45 minút. Neboli zápchy, ale išiel som tak opatrne ako nikdy v živote,“ priznal režisér.

Izbička je pripravená

Doma už mali prominentní manželia všetko pripravené na príchod ich klbka šťastia. „Práve teraz mi Barbora povedala: ‚No a teraz zistíme, čo všetko chýba.‘ Ale my sme sa, samozrejme, pripravili, tak veríme, že nič nebude. Pracovali sme na tom, aby všetko bolo. Izba je pripravená, postieľka tiež, aj veci, ale možno postupne zistíme, že niečo nemáme. No tak budeme dopĺňať,“ zasmial sa Ďurovčík. A teší sa na prebaľovanie, kúpanie a na všetky povinnosti, ktoré ho čakajú?

„Jasné, že sa teším... Samozrejme, je tam aj rešpekt, ale hádam to všetko zvládnem. Sme rodinne založení, čiže už som sa s bábätkami stretol a vyskúšal som si to, nemal by to byť teda problém. A moja manželka je vo všetkom úžasná, takže sa nebojím,“ dodal režisér. Barbora je rada, že všetko dobre dopadlo. „Je to krásny pocit, že je už Janko s nami. Chceli by sme veľmi pekne poďakovať celému tímu Sanatória Koch,“ povedala muzikálová herečka.