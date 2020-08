Dvojnásobná mama Greppelová vychválila manžela Palondera: Takého muža si želá každá žena

Sympatický herecký pár Tomáš Palonder (40) a Kristína Greppelová (35) prežívajú jedno z najkrajších období v živote. Zaľúbenci sa v polovici júla stali hrdými rodičmi, keď spoločne privítali na svet rozkošnú dcérku Charlotte.

K 13-ročnému synovi Adamovi, ktorého má brunetka z predošlého vzťahu, tak pribudol súrodenec, ktorý robí radosť celej rodinke. Ako prežíva dvojnásobná mamina, známa ako gynekologička Klaudia z jojkárskeho seriálu Prázdniny tohtoročné leto?

Herecká dvojica Kristína Greppelová a Tomáš Palonder spečatili svoju lásku ešte v roku 2018, keď sa po siedmich rokoch vzťahu zosobášili v centre hlavného mesta. Dva roky od skromnej svadby sa sympatická dvojica začala radovať z tehotenstva a od polovice júla sa tešia zo zdravého dievčatka. Malá Charlotte rozžiarila celú ich rodinu. A ako si rodinka vychutnáva spoločné dni s malou princeznou? „Zatiaľ je to len pár týždňov. Malá zatiaľ veľa buvá, je pokojná, bezproblémová a sama zaspáva, takže stíham aj iné veci. Stále si len vravím, nech jej to vydrží, nech je taká zlatunká stále,“ želá si tajne herečka, ktorá má veľkú oporu aj v manželovi. Ten svojej polovičke s maličkou pomáha, ako len môže. „Tomáš bol počas pôrodu v čakárni, bol však prvý okrem sestričky, ktorý ju mal hneď na rukách. A teraz mi veľmi pomáha, je veľmi milý. Stále okolo mňa behá, či niečo nepotrebujem, veľa ma objíma a bozkáva. To mi robí dobre. Žena v šestonedelí presne toto potrebuje,“ dodala spokojne.

Prácu odsunula

Trinásťročný syn Adam, ktorého má brunetka z predošlého vzťahu, na súrodenca nežiarli, práve naopak. Od sestričky sa nepohne ani na krok. „Adamko sa na malú veľmi tešil. Stále je na nej ‚prisatý‘, lebo mu nádherne vonia,“ prezradila šťastná mama, ktorá zatiaľ nevidí, že by sa deti na seba v niečom ponášali. „Charlotte je úplné iná, ako bol Adamko, on bol veľmi živé dieťa. Ale uvidíme, možno keď sa ma opýtate o pár týždňov či mesiacov, nájdem tam nejaké spoločné črty,“ dodala s úsmevom Kristína, ktorá si aj počas tohto obdobia nájde čas pre seba. „Keďže malá veľa spinká, stíham sa trocha venovať sama sebe, napríklad nalakovať si nechty. Ale čo je pravdou, že nestíham sa hrať napríklad hry na mobile, ale to oželiem,“ vraví so smiechom herečka, ktorá na prácu v divadle či pred kamerou momentálne nepomýšľa. „Úprimne, nie som teraz pripravená prijať žiadnu lákavú ponuku. Myslím si, že pol roka sa budem musieť venovať malej a trocha sa dať do poriadku. Nie som teraz vo forme.“

Herečka si podľa vlastných slov nevie predstaviť, že by sa po materskej venovala niečomu inému ako herectvu. „So svojím životom som spokojná a zmeny by sa mi robili len veľmi ťažko. Svoju prácu milujem, som šťastný človek. Mám všetko, čo potrebujem. Vždy, keď nájdem štvorlístok, alebo keď padá hviezda, želám si len jedno, nech sa nič nemení a nech je všetko tak, ako je. Sťažovať sa v mojom prípade by bolo rúhanie,“ myslí si.