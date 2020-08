Posun vo vyšetrovaní nehody tankera pri Mauríciu: Havária počas párty na lodi?!

Asi každý si pri správe o havárii tankera pri ostrove Maurícius kládol otázku, ako sa niečo také mohlo stať. V oblasti nebola žiadna búrka či znížená viditeľnosť.

Všeličo by však mohla vysvetliť najnovšia informácia, že na palube lode prebiehala počas plavby bujará oslava narodenín. Japonský tanker MV Wakashio sa plavil do Brazílie s nákladom 4 000 ton ropy. Na koralový útes pri ostrove Maurícius narazil 25. júla. Z uviaznutej lode postupne uniklo 1 000 ton ropy, zvyšok sa podarilo prečerpať akurát včas, pretože v silnom vetre a vlnách sa loď pred pár dňami rozlomila na dva kusy.

Vyšetrovanie posádky

Kapitána lode Sunila Kumara Nandeshwara (58) teraz zatkli spolu s jeho prvým dôstojníkom a čelia obvineniu z ohrozenia bezpečnosti plavby. Nemenovaný úradník prezradil, že celú posádku vypočúvali ohľadom narodeninovej oslavy. Zatiaľ nie je jasné, či sa párty odohrávala práve v čase nehody, alebo sa konala v ten deň o niečo skôr, námorníkov však očividne ovplyvnila. „Trasa nastavená 5 dní vopred bola nesprávna a lodný navigačný systém to mal posádke signalizovať. Tá to pravdepodobne ignorovala. Loď taktiež nevyslala SOS po tom, čo nabehla na plytčinu, a neodpovedala na kontaktovanie pobrežnej hliadky,“ uviedol úradník.

Kolaps miestnej ekonomiky

Vedci stále odhadujú celkový rozsah škôd, no je jasné, že ide o zatiaľ najväčšiu environmentálnu katastrofu, aká postihla tento tropický raj. Dobrovoľníci ihneď začali s čistením ropou poškvrnenej zátoky, no bude trvať dekády, než nadobudne svoju pôvodnú nádheru. Maurícius sa doposiaľ pýšil nádhernou prírodou, ktorá bola najväčším lákadlom pre turistov. Príjmy z cestovného ruchu tvorili výraznú časť príjmov do štátnej pokladnice a lokálna ekonomika sa z tohto úderu bude spamätávať dlho.