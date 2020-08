Weiter prehovoril po strate milovanej Andrejky († 47): Najťažšia spoveď jeho života

Repeťák Otto Weiter (65) dostal od osudu obrovskú ranu, keď ho náhle opustila drahá manželka Andrea († 47). Tú si vzal za manželku v roku 2012 a boli nielen životnými, ale aj pracovnými partnermi. Spoločne účinkovali v známej televízii, kde mala Andrea dokonca vlastnú reláciu. Ich spoločný život však dostal poriadne K. O. od osudu, keď Weiterova žena nečakane skonala v spánku.

Fotogaléria 13 fotiek v galérii

Otta táto správa zdrvila a bude trvať dlho, kým dokáže prijať fakt, že tu jeho žena už nie je. Jediným malým svetlým bodom v jeho živote je momentálne len práca, ktorá ho dokáže odtrhnúť od najčernejších myšlienok.

Smrť Andrey Fischer prišla ako blesk z jasného neba. Veselá žena známeho repeťáka Otta Weitera nemala žiadne vážnejšie zdravotné problémy, preto bola jej náhla smrť obrovským šokom pre všetkých, ktorí ju poznali. Pre speváka to bolo o to ťažšie, že jeho žena skonala nečakane v spánku a ani on, ani záchranári jej už nevedeli pomôcť. Weiterovci si spoločne nažívali v krásnom dome s ešte krajšou záhradou neďaleko hlavného mesta v obci Zálesie a mali napohľad pohodový život.

Ten im skomplikovali v poslednom čase Ottove problémy so srdiečkom, ktoré ho prestalo počúvať. Dostal totiž zápal srdcového svalu a skončil na operačnom stole. Jeho zdravotný stav dokázali lekári ako-tak stabilizovať, ale napriek tomu jeho srdce pracuje len na 32 percent. Veľkou oporou v ťažkých chvíľach mu bola práve manželka. Nečakaným a nezvratným odchodom zanechala v jeho živote obrovské prázdno. „Nehnevajte sa, nedokážem o tom ešte hovoriť, je to príliš bolestivé a ťažké,“ povedal nám po tragédii zronený Weiter.

Nesmierne trpí

Najťažším dňom bol pre speváka pohreb jeho drahej manželky, keď jej musel dať posledné zbohom. Emočne vypätá situácia bola pre Weitera nesmierne náročná a takmer ho zrazila na kolená. Len 22 dní od nečakaného úmrtia manželky nie je na tom známy spevák najlepšie, aj keď sa zo všetkých síl snaží vrátiť späť do normálneho života. Ako priznal, je to pre neho náročné obdobie, ktorým prechádza len sťažka. Včera dokonca vyhľadal aj lekára.

„Bol som na menšej lekárskej kontrole. Zobrali mi krv a dali infúziu a injekcie. Necítim sa úplne najlepšie,“ priznal Novému Času Weiter, ktorého jedinou útechou v tejto mizérii je práca, ktorá jemu aj jeho manželke prinášala vždy len radosť. „Vraciam sa pomaly k robote. S Andrejkiným bratom, ktorý je práve u mňa, už tri dni premýšľame a vymýšľame nový projekt. Nechceme Andrejku v jej reláciách nahradiť, preto by to malo byť niečo úplne iné. Iný typ moderátorky, iná relácia, aby to nebolo porovnávané,“ priznal Otto, ktorý sa tak snaží aktívnou prácou zamestnať si svoju pochmúrnu myseľ.