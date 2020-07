Otto Weiter pochoval manželku († 47), dcéra Nikola na pohreb neprišla: Fitneska prehovorila!

Zmierili sa po bolestnej strate. Repeťák Otto Weiter (65) prežíva najťažšie obdobie svojho života. V pondelok totiž odprevadil do neba svoju milovanú manželku Andreu († 47).

Spevák nesie jej smrť veľmi ťažko a cíti neopísateľný smútok a žiaľ. Na pohrebe ho sprevádzala jeho prvá dcéra Andrea (46), ktorá mu bola po celý čas oporou a stála pri ňom. Otto má však ešte jednu dcéru Nikolu (29), s ktorou sa už niekoľko rokov nerozpráva. Teraz to ale vyzerá tak, že puto medzi otcom a dcérou sa obnovilo a veľké nešťastie rodinu opäť spojilo.

Pondelkové popoludnie bolo pre Weitera najťažšie v živote. Poslednýkrát sa lúčil so svojou milovanou manželkou Andreou, s ktorou ho spájali obrovská láska a dôvera. Populárny spevák zvládal pohreb len veľmi ťažko a po jeho lícach celý čas stekali prúdy sĺz. V dome smútku sa neubránil silným emóciám a ozývali sa odtiaľ jeho žalostné výkriky.

„Som zronený. Nie som v kondícii. Nedokážem o tom hovoriť,“ povedal nám krátko po tragédii. Andrea mala nešťastne spadnúť v ich dome neďaleko Bratislavy a počas noci, bohužiaľ, skonala na následky silného nárazu. Weiter tak musel dať svojej láske posledné zbohom. Počas rozlúčky ho podopierali rodinný priateľ a moderátor Noro Mészároš a spevákova dcéra Andrea z prvého manželstva. Na cintoríne však chýbala Ottova mladšia dcéra Nikola, ktorú mal s druhou manželkou. Nie je žiadnym tajomstvom, že už dlhé roky nemali dobrý vzťah.

Kameňom úrazu mala byť práca, ktorou sa talentovaná fitneska živila v Amerike. Nikola totiž robila go-go tančenicu v nočnom klube v Las Vegas. Jej vystúpenia v sexi oblečení s polonahými mužmi sa jej otcovi nepáčili a odsúdil to. „Toto ma naozaj zaskočilo. Keby som to vedel, určite by som s tým nesúhlasil, lebo si myslím, že Nikolka tým, ako poctivo trénovala a makala v rámci športu, mohla dosiahnuť oveľa viac,“ povedal ešte v roku 2016 Otto na margo práce svojej dcéry.