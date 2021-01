Paulína Fialková o svojom prvom sústredení: Pri pohľade na vymakaných borcov jej to došlo

Naša biatlonová hviezda Paulína Fialková (27) si zaspomínala na nekonečnú cestu k Jadranskému moru, veľkú túžbu naučiť sa šoférovať, ale aj na úvodné kroky v profesionálnom športe a obrovské emócie pri stretnutiach s hviezdam itohto športu.

Prvý sveťák

Do najvyššej ligy v biatlone som vhupla rovnými nohami už ako juniorka. Nemala som dostačujúce skúsenosti a ani som nebola fyzicky a psychicky dosť vyzretá. Ale to nič nemení na obrovskom zážitku, ktorý som mala zo stretnutia všetkých biatlonových hviezd a idolov naživo. Zrazu som sa cítila byť súčasťou toho, čo som dovtedy videla len v televízii. Sledovala som každý krok napríklad Magdaleny Neuner a chcela nasiaknuť čo najviac informácií. Odvtedy prešlo už veľa času, ale niektoré silné momenty si viem vybaviť dodnes.

Prvé sústredenie

V prvom klube som už trénovala ako žiačka a, samozrejme, sme mali aj nejaké sústredenia. Ale neboli to tréningové kempy v pravom zmysle slova, išlo skôr o hranie sa a zábavu. Čo znamená sústredenie, som pochopila, až keď som mala 14 rokov a dostala sa do tréningovej skupiny pod vedením Anky Murínovej, ktorá je trénerkou v našom tíme vlastne až dodnes.

Vycestovali sme do Letohradu, do českého biatlonového strediska, kde práve trénovala česká mužská biatlonová reprezentácia. Okrem toho, že som obdivovala ich vyšportované postavy, som zároveň aj začínala vnímať, ako asi vrcholový šport vyzerá, kde sú priority týchto borcov a čo všetko táto práca obsahuje. Dá sa povedať, akoby som sa vtedy namotivovala a chcela na sebe makať.

Prvé more

So sestrou sme boli ešte malé, keď sme sa s rodičmi vybrali prvýkrát k moru. Ako inak - do Chorvátska a autom. Vôbec mi neprekážalo, že cesta trvá neskutočne dlho, tak som sa tešila. Veľmi jasne si pamätám, ako sme míňali rôzne jazerá a ja som sa v kuse pýtala či, už je toto TO MORE, aspoň 20-krát. Nadšenie z mora mi ostalo dodnes, vždy sa naň teším a moje posezónne voľná si bez neho ani neviem predstaviť. Aj keď tento rok bol iný a karty sa zamiešali, ja si cestu k moru nájdem.

Prvé auto

K autám som mala vždy blízko, lebo môj otec podniká v oblasti kamiónovej dopravy. Pre rodičov nebolo prekvapením, že som sa chcela čím skôr naučiť šoférovať. Prvé auto, ktoré som šoférovala, bolo Mitsubishi Pajero. Bolo to v teréne a, samozrejme, pod dohľadom. Ale chytilo ma to, a keď som si neskôr urobila vodičák, vedela som, že budem inklinovať ku crossoverom.