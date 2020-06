Paulína Fialková dráždi fanúšikov z kúpeľov: Ukázala sexi zadoček!

V máji mala absolvovať sústredenie v rakúskom Ramsau. Slovenskej biatlonistke Paulíne Fialkovej (27) však plány narušila pandémia koronavírusu.

Prísne opatrenia ju obmedzili aj v tréningoch. "Dá sa improvizovať aj na Slovensku, nedeje sa až taká veľká tragédia v tomto našom športe, keďže sezóna nám začne až koncom novembra a máme tak ešte dostatok času. Podľa mňa nič nestratíme, ak budeme na Slovensku do konca júna. V júli by sme však už potrebovali vycestovať aspoň do Česka a Rakúska. Pomohla by nám príprava vo vyššej nadmorskej výške, kde sa nachádza strelnica. Na Slovensku takúto možnosť nemáme. Musíme sa totiž pripravovať aj vo vyššej nadmorskej výške. Celý plán teda prekopávame, robíme ho prakticky na novo,” povedala nedávno staršia zo sestier Fialkových.

Možno by si sympatická Paulína po náročnej sezóne išla oddýchnuť niekde do tepla k moru. Kvôli problémom s cestovaním však dala prednosť relaxu na Slovensku. Chvíle voľna si užila v známych kúpeľoch v Rajeckých Tepliciach. "Nedá sa teraz cestovať za relaxom do zahraničia? Vôbec nevadí! Na Slovensku máme úžasné miesta a je čas ich lepšie spoznať," prezradila Paulína na sociálnej sieti a fanúšikom poslala pár fotografií z kúpeľov. Pohľad na jej sexi zadok v plavkách pri bazéne určite mužskú časť priaznivcov poteší...