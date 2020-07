Študenti reagujú na Gröhlingovu kauzu: Jasný odkaz ministrovi školstva

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) by mal buď hodnoverne preukázať, že z jeho strany nedošlo k porušeniu pravidiel a zásad akademickej etiky, alebo by mal odstúpiť z postu ministra školstva. V reakcii na kauzu diplomovej práce ministra to uviedla Študentská rada vysokých škôl (ŠVRŠ).