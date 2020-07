Patálie Gröhlinga s diplomovou prácou: Paneurópska vysoká škola zaujala jednoznačné stanovisko

Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) nevidí po posúdení diplomovej práce ministra školstva, vedy, výskumu a športu Branislava Gröhlinga (SaS) v kontexte času jej vzniku žiadne porušenie predpisov a morálne pochybenia autora, ktoré by odôvodňovali výzvy na jeho odstúpenie.

TASR o tom informoval rektorát školy, zdôrazňujúc, že autor nikdy nepožiadal o utajenie záverečnej práce.

Škola tvrdí, že medializované informácie týkajúce sa diplomovej práce šéfa rezortu školstva sú "zavádzajúce", a že ide o "preukázateľne nepravdivé tvrdenia". "Diplomová práca vždy bola, je a bude prístupná v Akademickej knižnici PEVŠ k prezenčnému zapožičaniu a štúdiu. Na základe licenčnej zmluvy, ktorá je súčasťou všetkých záverečných prác, bola diplomová práca sprístupnená akademickej obci. V rozpore so znením licenčnej zmluvy bola práca prístupná aj v knižničnom informačnom systéme. Po upozornení bola táto chyba odstránená a autorovi sme sa ospravedlnili," komunikovala PEVŠ.

Rektorát tiež dodal, že práca bola vypracovaná v súlade s interným predpisom, ktorý rieši aj možnosť využitia vlastnej bakalárskej práce. Zdôraznil, že pri citovaní a parafrázovaní bola použitá vtedy platná norma. "Samozrejme, tieto dokumenty si novinári pred zverejnením kontroverzného článku a vynesením súdov nepovažovali za potrebné overiť," uzavrela PEVŠ.

Denník N v pondelok (13. 7.) informoval, že minister školstva Gröhling získal magisterský titul za diplomovku, ktorá je kompilátom s prvkami plagiátu, a odkopíroval do nej skoro celú svoju bakalársku prácu. "V čase škandálu Borisa Kollára Paneurópsku vysokú školu požiadal, aby stiahla jeho práce z webu knižnice," uviedol denník. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) ešte v pondelok reagoval, že by mu bolo ľúto, ak by vláda o Gröhlinga ako o ministra školstva prišla.