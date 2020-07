Gröhling sa funkcie ministra školstva nevzdá: Nebudem tvrdiť, že tá práca je hviezdna a super

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) neodstupuje zo svojho postu a v súčasnosti by svoju záverečnú prácu napísal inak. Uviedol to na utorkovej tlačovej konferencii.

"Nebudem tvrdiť, že tá práca je hviezdna a super, ale nepovažujem za správne, aby sme tieto práce z minulosti posudzovali podľa aktuálnych podmienok," myslí si minister. Gröhling uviedol, že keď sa po rokoch pozrel na svoju prácu, tak by ju v súčasnosti napísal lepšie. Za svojím titulom si však stojí a odmieta, že by sa k nemu dostal podvodom. Tvrdí, že prácu napísal podľa vtedy platných pravidiel, ktoré povoľovali 50-percentnú zhodu.

"Nemali sme žiaden limit na použitie zdrojov," doplnil. Na margo možných chýb pri citáciách Gröhling uviedol, že mu je ľúto, ak pochybil, avšak vtedy mu to nevytkli. K faktu, že jeho prácu odstránili z internetu po 11 rokoch, sa vyjadril, že ju museli odstrániť na základe licenčnej zmluvy. "Práca je zverejnená v knižnici a môžete si ju tam pokojne pozrieť. To, o čom sa včera písalo, bol iba internetový zdroj," vysvetlil Gröhling.

Denník N v pondelok (13. 7.) informoval, že minister školstva Gröhling získal magisterský titul za diplomovku, ktorá je kompilátom s prvkami plagiátu, a odkopíroval do nej skoro celú svoju bakalársku prácu. "V čase škandálu Borisa Kollára Paneurópsku vysokú školu požiadal, aby stiahla jeho práce z webu knižnice," uviedol denník. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) ešte v pondelok reagoval, že by mu bolo ľúto, ak by vláda o Gröhlinga ako o ministra školstva prišla.