Pochybné záverečné práce politikov: Pellegrini vyslovil vetu, ktorá koalíciou zamáva

Ak by minister školstva Branislav Gröhling (SaS) odstúpil zo svojej funkcie pre kauzu diplomovej práce, bolo by to pekné politické gesto. Na utorkovej tlačovej konferencii v budove Národnej rady SR (NR SR) to povedal podpredseda parlamentu a líder vznikajúcej strany Hlas - sociálna demokracia Peter Pellegrini.

Brat zavraždeného novinára Jozef Kuciak už nevydržal mlčať: Drsná kritika Borisa Kollára! Reagoval tým na zistenia Denníka N, že Gröhling mal získať svoj magisterský titul pochybným spôsobom, keďže jeho diplomová práca je podľa média kompilátom s prvkami plagiátu. „Keď už zo svojej funkcie pre kauzu diplomovky neodstúpil predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) ako druhý najvyšší ústavný činiteľ, tak by sa k veci mal postaviť ako chlap minister školstva. Ten by totiž mal byť vzorom pre všetkých študentov. Ak by odstúpil, bolo by to veľmi pekné politické gesto," uviedol podpredseda pléna. Ked tak Gröhling nespraví, tak si ľudia podľa Pellegriniho pomyslia o strane Sloboda a Solidarita (SaS) svoje, vzhľadom k tomu, ako liberáli žiadali odstúpenie Kollára z funkcie predsedu parlamentu. „Z koalície sa stane banda, čo sa bude podporovať, aby im navzájom neprišli na tieto pofidérne záverečné práce. Šepká sa totiž, že je ich tam takých viac, ktorí nemajú v poriadku svoje záverečné práce," dodal bývalý premiér. Premiér si neodpustil kritické slová: Koalícia za dva týždne nijako nepomohla ľuďom, zabila čas diplomovkou Portál v pondelok 13. júla informoval, že Gröhling mal získať svoj magisterský titul pochybným spôsobom, keďže jeho diplomová práca je podľa média kompilátom s prvkami plagiátu. Gröhling mal navyše podľa denníka v čase škandálu diplomovej práce Borisa Kollára (Sme rodina) požiadať Paneurópsku vysokú školu (PEVŠ) aby stiahla jeho práce z webu knižnice. „Prácu som napísal a obhájil pred 11 rokmi. Je v súlade s vtedajšími pravidlami, ktoré platili na škole. Nedá sa ju posudzovať podľa dnešných pravidiel. Už vôbec nie podľa pravidiel z iných škôl,“ ozrejmil v pondelok minister. PEVŠ nevidí v súvislosti s diplomovou prácou žiadne porušenie predpisov či morálne pochybenia autora, ktoré by odôvodňovali výzvy na jeho odstúpenie. Poprela tiež informácie o tom, že by Gröhling požiadal o utajenie záverečnej práce. Minister na utorkovej tlačovej konferencii potvrdil, že zatiaľ sa z funkcie šéfa rezortu školstva odísť nechystá.