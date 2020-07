Kollár po urážkach koaličného partnera: Šeligovi som sa za farizeja ospravedlnil

Kauzu odpísanej diplomovky považuje za uzavretú.

Predseda parlamentu Boris Kollár (54) minulý týždeň ustál svoje odvolávanie, počas ktorého však ostro zaútočil na poslanca z koalície. Juraj Šeliga (29) zo strany Za ľudí je podľa neho farizej preto, že žiadal jeho koniec ako šéfa Národnej rady. Kollár teraz tvrdí, že so Šeligom si to už vyjasnili. Kollár zaútočil na svojho koaličného partnera po tom, čo mu Šeliga venoval niekoľko minút v parlamentnej sále.

„Vydierať celú vládnu koalíciu kvôli jednej diplomovke je zbytočné,“ povedal Šeliga. Kollár na to ale ostro zareagoval: „Niečo tak odporne farizejské, ako je pán podpredseda Šeliga, som ešte v živote nestretol. Z námestia je rovno podpredsedom parlamentu tento človek. Nepočul som ho stáť na námestiach a kričať, že má za predsedu strany človeka, ktorý je daňový podvodník,“ skonštatoval Kollár. Najnovšie však tvrdí, že spor urovnali mimo kamier.

„Na neformálnom stretnutí s koaličnými poslancami som povedal, že sa ospravedlňujem všetkým, ktorých som urazil, aj tebe Juraj. Na to Juraj vstal a podali sme si ruku,“ uviedol Kollár v relácii Na telo plus. Celé sa to malo odohrať na akomsi stretnutí všetkých koaličných poslancov. „Ten teambuilding bol dobrý nápad, bola tam príjemná atmosféra, Jožo Pročko to moderoval,“ dodal Kollár. V diskusii šéf Sme rodina zároveň oznámil, že s kiskovcami veľmi spolupracovať nechcel. „Ja som moc nechcel Za ľudí, ale nevyberám si. Principiálne je lepšie mať veľkú koalíciu a mať 95 hlasov, lebo budeme musieť prijať aj niektoré ústavné zákony,“ uzavrel.

Kollár tiež vysvetlil, prečo nechcel prepustiť svoju stoličku predsedu parlamentu inému poslancovi zo svojho hnutia, ale hovoril rovno o odchode z koalície. „Táto strana je v prvom rade fokusovaná silno na mne a určite by to do budúcich volieb pocítila, keby som nebol na čele tej strany a neviedol by som ju. Lebo celá tá sympatia alebo asympatia je smerovaná cez moju osobu,“ uzavrel.