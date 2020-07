Nikdy ich neoddelili a spočiatku si na živobytie zarábali v cirkuse: Zomreli najstaršie siamské dvojičky

Ronnie a Donnie Galyon († 68) sa narodili zrastení brušnou dutinou. Nikdy ich neoddelili a spočiatku si na živobytie zarábali v cirkuse. Zomreli ako najstaršie siamské dvojičky na svete.

Bratia Galyonovci pútali pozornosť už od svojho narodenia. Svetlo sveta uzreli 28. októbra 1951. Rodičia Eileen a Wasley vôbec nečakali, že budú mať dvojičky, tobôž nie siamské. Narodili sa však zdraví a okrem ich zrastenia na nich nebolo nič neobyčajné. Aj napriek tomu strávili 2 roky v nemocnici. Lekári sa snažili prísť na to, ako by ich mohli oddeliť.

Ronnie a Donnie sa narodili s vlastnými srdcami aj žalúdkami, no zdieľali dolné tráviace ústrojenstvo a genitálie. Nebolo možné ich oddeliť tak, aby prežili obaja. Rodičia preto operáciu odmietli. Eileen neskôr nechala výchovu dvojičiek na ich otca a zmizla. Ten ich v snahe zaplatiť medicínske účty dal do cirkusu. Ľudia platili veľké peniaze za to, aby ich videli v bežnom živote.

Darilo sa im natoľko, že podporovali aj svojich súrodencov.Šanca na prežitie pre siamské dvojičky je len 5 - 25 %. Bratia žili tvárou v tvár neuveriteľných 68 rokov. V roku 2014 prekonali rekord dvojičiek Changa a Enga († 62), ktorí sa narodili v roku 1811.