Posledná jazda legendy: Dojemná rozlúčka s tatranskou zubačkou

Po 50 rokoch neúnavnej činnosti odišla v pondelok ráno ta­transká zubačka na zaslúžený odpočinok.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Nahradia ju moderné švajčiarske súpravy. Predtým však musia vymeniť ozubnicové koľaje a celý koľajový zvršok. Novou zubačkou sa zveziete najskôr v marci budúceho roka. Prvú ozubnicovú železnicu zo Štrby na Štrbské Pleso dali do prevádzky v roku 1896 a premávala až do roku1936. Jej obnova prišla až pri majstrovstvách sveta v klasických zimných disciplínach v roku 1970. Tri vlakové súpravy a snehovú frézu vtedy dodala švajčiarska firma Brown-Boweri. V nezmenenom a dobrom stave jazdili až do včerajška.

Nič jej nechýbalo

Posledná súprava sa vydala na svoju poslednú jazdu v pondelok pred ôsmou ráno z Tatranskej Štrby na Štrbské Pleso. Rušňovodičom bol Ivan Rysula (40), ktorý robí na zubačke len 4 mesiace a jeho mašina je o desať rokov staršia ako on. „Nič jej nechýba a možno by vedela chodiť ešte ďalších 50 rokov, no pokrok nezastavíme,“ hovorí Ivan Rysula. „Po ôsmej ráno som odstavil zubačku netradične na prvú koľaj. Odtiaľ ju po polnoci pripoja na električku a odvezú do depa v Poprade.

Čo s ňou bude ďalej, ešte nikto nevie. Celý pohon aj brzdy zubačky sú na ozubených kolesách, takže tieto 50-ročné súpravy sa nevedia pohybovať po normálnej trati. Nové, ktoré majú dodať budúci rok, už budú hybridné, čiže môžu plynule prechádzať z jednej trate na druhú.“ Najstaršie slúžiacim strojvodcom na zubačke je Peter Janík (54), ktorý odjazdil za 27 rokov 52-tisíc hodín.

„Ja si ešte pamätám prvých strojvodcov, ktorí v roku 1970 vyšli so zubačkami na trať. Boli to Vlado Ondovčík, Vojtech Frolo a Milan Hudáč, ktorý už, bohužiaľ, nie je medzi nami. Všetky tri súpravy sú doteraz ako zo škatuľky. Jediné, čo bolo treba na nich meniť, boli spotrebné veci. Motor, karoséria a interiér sú doteraz v bezchybnom stave.“

Dojímavá rozlúčka

Smutná z konca tradičnej zubačky bola aj výpravkyňa Katarína Lešková (45). „Na Štrbskom Plese robím už viac ako sedem rokov a zubačka sa stala súčasťou plesa. Pondelok je zlomový deň a zapíše sa do histórie. Je pekné, že som bola pri tom. Prekvapilo ma, koľko ľudí sa so zubačkou prišlo rozlúčiť a ako citlivo to vnímajú,“ podotkla Katarína. Jej slová potvrdili mladí chlapci z Čiech, ktorí prišli do Tatier špeciálne kvôli poslednej jazde zubačky. „Zaujímam sa o históriu železníc a je mi ľúto, že dnes končí jedna krásna etapa dejín tejto zubačky. Verím však, že ju niekde zachovajú. Dokonca som čítal, že by mala ako atrakcia ďalej jazdiť,“ poznamenal Jakub (26).

Výhody novej zubačky

Komplexnú rekonštrukciu tatranskej zubačky medzi stanicami Štrba a Štrbské Pleso začali Železnice Slovenskej republiky realizovať od 6. júla. Práce potrvajú do 6. februára 2021. „Sme si vedomí, že toto obmedzenie spôsobí v letnej a nadchádzajúcej zimnej sezóne návštevníkom Tatier komplikácie, no z dlhodobého hľadiska je táto oprava potrebná pre zabezpečenie vyššej kapacity trate a bezporuchovej prevádzky našich nových švajčiarskych hybridných jednotiek,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Filip Hlubocký.

Švajčiarske súpravy budú mať bezbariérový vstup a vyčlenené priestory pre imobilných cestujúcich. Súčasťou nových jednotiek bude aj kamerový systém. Samozrejmosťou má byť klimatizácia, elektrické zásuvky či Wi-Fi pripojenie na internet. Chýbať nebude ani priestor na odkladanie bicyklov, lyží, snoubordov a kočíkov.

Trať zubačky

- Dĺžka: 5 km

- Prevýšenie: 400 m

Prvá zubačka Otvoriť galériu 1908 - Zubačka premáva od roku 1896. Zdroj: Igor Ľudma

- 1896 - 1933

- Výstavba trvala necelé dva roky. V roku 1904 previezla 15 580 cestujúcich.

Druhá zubačka

- 1970 - 2020

- Výstavba trvala necelé dva roky.

Tretia zubačka Otvoriť galériu 2021 - Do Tatier zavítajú špičkové švajčiarske súpravy. Zdroj: Igor Ľudma

- marec 2021 (?)

- Cena piatich nových súprav: 38 801 691 eur

- Výrobca: Stadler Švajčiarsko

- Zmluva podpísaná: 17. októbra 2018

- Cena za výmenu koľajníc, ozubnicových koľajníc a koľajového zvršku: 18 580 000 eur