Vianoce všade naokolo. Ako zvládnuť šialenstvo

Vianočné reklamy na nás každý rok útočia skôr. Nie každý to zvláda dobre.

Vianoce sú tu každý rok skôr. Aspoň tie marketingové, ktoré na nás útočia z každej strany. Rôzni predajcovia už ponúkajú vianočné akcie a zľavy, a tak útočia na naše peňaženky, ale aj náš pokoj. Server Healthline prináša tipy, ktoré vám môžu pomôcť prekonať tieto negatívne pocity a stres.

1. Precvičte si sebaovládanie

Do Vianoc stále dosť času. Nemusíte sa zapojiť do každej zľavovej akcie a reagovať na každú ponuku, ktorá vám príde mailom. Motivácia na nakupovanie darčekov má vychádzať z nášho vnútra a nemáme k nej byť prinútení zvonka.

2. Vytvorte si zoznam

Konkrétne máme na mysli zoznam obdarovaných a aj zoznam darčekov. Potom si ho pozorne prezrite a zamyslite sa, či potrebujete každému na tomto zozname niečo kúpiť. Niekomu možno môžete darček vyrobiť alebo upiecť. S kolegami sa dohodnite, že urobíte lotériu a každý bude darček kupovať iba jednému a nie celému kolektívu.

3. Vytvorte si rozpočet a držte sa ho

Jedna vec je rozpočet napísať a iná zase ho aj dodržať. V rozpočte si vytvorte kategórie, ako sú darčeky pre rodinu, výzdoba a jedlo. Keď si urobíte rozpočet a budete sa ho držať, cítite sa viac pod kontrolou a vďaka tomu sa budete cítiť lepšie a menej stresovaní.

4. Stanovte si hranice

Okolo sviatkov je veľa očakávaní. Každého treba navštíviť a každému treba kúpiť darček. Možno je čas to zmeniť a myslieť na to, aby Vianoce boli predovšetkým o pohode. Aj príbuzným môžete navrhnúť, že tento rok darčeky vynecháte. Vašu tetu to možno tiež poteší, pretože aj jej rozpočet má svoje limity.

5. Nákupy dobre premyslite

Časovo obmedzené ponuky a výrazy ako „posledná šanca“ vás môžu prinútiť kúpiť si niečo, čo vlastne nepotrebujete. Ignorujte marketingový žargón. V mnohých prípadoch čakanie na nákup niekoľko dní nič nezmení. Dajte si na rozmyslenie nákupu dva dni a možno zistíte, že daný tovar ani nepotrebujete.

6. Obmedzte sociálne médiá

Reklamy, influenceri a starí priatelia, ktorí sa zdajú byť nejakým spôsobom nadšení z vianočného nakupovania, môžu zhoršiť váš stres. Takže si na pár dní alebo týždňov dajte od sociálnych sietí prestávku.