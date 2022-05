Osudový okamih: Švédsko urobilo ďalší krok k vstupu do NATO

Švédska ministerka zahraničných vecí Ann Lindeová podpísala žiadosť svojej krajiny o vstup do Severoatlantickej aliancie. Dokument má byť odovzdaný spolu s obdobnou fínskou žiadosťou do centrály NATO v Bruseli tento týždeň. Informoval o tom web The Local.

Lindeová označila podpis žiadosti za významný, osudový okamih. "Urobili sme to, čo je podľa mňa pre Švédsko najlepšie," vyhlásila ministerka pred fotografmi vo svojej kancelárii. Kedy švédsky veľvyslanec pri Severoatlantickej aliancii Axel Wernhoff dokument doručí šéfovi NATO Jensovi Stoltenbergovi, zatiaľ nebolo spresnené. Prišiel pomáhať, zaplatil životom: V hromadnom hrobe na Ukrajine objavili českého občana Švédsko si roky zakladalo na neutralite, kvôli tohtoročnej ruskej invázii na Ukrajinu ale počas pár mesiacov svoj postoj prehodnotilo. Do NATO z rovnakého dôvodu smeruje aj susedné Fínsko. Fínsky prezident Sauli Niinistö je dnes na štátnej návšteve Švédska, kde by mal v parlamente predniesť prejav a potom sa stretnúť so švédskou premiérkou Magdalénou Anderssonovou. Podľa agentúry AP sa očakáva, že fínski poslanci dnes schvália rozhodnutie lídrov krajiny o začlenení do NATO.